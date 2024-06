information fournie par So Foot • 22/06/2024 à 12:05

Les drôles de stats de la France

Le parcours de la France est (déjà) une énigme, lors de cet Euro 2024.

Après la victoire des Bleus contre l’Autriche lors du premier match et le nul face aux Pays-Bas à l’occasion du deuxième, quelques chiffres attirent l’attention. D’abord, le 0-0 obtenu devant les Pays-Bas était le premier dans la compétition depuis 50 matchs. Ensuite, il s’agissait du douzième des Tricolores en tournoi majeur depuis 1992 : sur la période, personne n’a fait « mieux ». Autre étrangeté : ayant seulement trouvé la faille via un CSC pour le moment, l’équipe de Didier Deschamps est devenue la première de l’histoire de l’épreuve à compter quatre points au bout de deux journées sans qu’un de ses joueurs ne marque un but. Que personne ne marque lors des deux premières parties à l’Euro, c’est d’ailleurs également une première pour la sélection.…

FC pour SOFOOT.com