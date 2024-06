Les défaillances d'entreprises continuent de progresser en mai

Les défaillances d'entreprises cumulées sur un an à fin mai ont affiché une "plus faible progression" qu'à fin avril et se stabilisent à un niveau "légèrement" supérieur à leur moyenne de la période pré-Covid, selon les données publiées jeudi par la Banque de France.

( AFP / - )

L'institution monétaire a enregistré un nombre provisoire de 60.210 défaillances sur les douze mois achevés fin mai (+25,0% sur un an), un total "légèrement supérieur" (+1,5%) au niveau moyen mesuré sur la période pré-pandémique de 2010-2019 (59.342 défaillances).

Les défaillances avaient chuté à des niveaux historiquement bas avec les mesures de soutien aux entreprises décidées durant la crise sanitaire - prêts garantis par l'Etat, chômage partiel, report d'échéances fiscales... - mais leur nombre est reparti à la hausse depuis le début de 2022.

Cet effet de "rattrapage du retard des défaillances" est toujours à l'oeuvre et explique en grande partie la progression de 25,0% - l'autre facteur étant le "ralentissement actuel de l'économie" -, mais cette progression est "plus faible" qu'auparavant, souligne la Banque de France.

Sur un an à fin avril, les défaillances d'entreprises avaient en effet progressé de 28,5%, à 60.159 défaillances. Les défaillances annuelles étaient "pratiquement stables" entre avril et mai (+0,08%), souligne l'institution.

Le rattrapage toujours à l'oeuvre concerne "les divers secteurs de l'économie", mais "de manière hétérogène".

Avec 13.102 défaillances entre mai 2023 et mai 2024, le secteur de la construction connaît une hausse de 33,4% sur un an.

Un nombre approchant (12.837) de défaillances est observé dans le secteur du commerce et de la réparation automobile, en progression de 20,2% sur un an.

En pourcentage, l'augmentation la plus importante des défaillances concerne le secteur des activités immobilières (+43,0% sur un an), qui en a comptabilisé 2.285.

La plus faible progression est elle observée dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (+4,4% sur un an).

Les défaillances progressent également toujours pour tous les types d'entreprises: elles sont en hausse de 46,5% sur un an pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises (63 défaillances au total à fin mars 2024) et de 25,0% pour les PME (60.147 défaillances).

Dans cette catégorie, les micro-entreprises comptent pour la très grande majorité des défaillances (55.049 à fin mai, en hausse de 23,6% sur un an).