Les Bleus et Deschamps : l'union craquée ?

Ce n'était pas encore inquiétant, ça l'est devenu un peu plus après le match nul très décevant contre la Pologne (1-1) : les Bleus ont du mal à nous montrer où ils peuvent aller dans cet Euro. Didier Deschamps, aussi, semble moins inspiré, et il lui faudra ne pas perdre un groupe dans lequel les frustrations des uns et des autres prennent de la place avant de se lancer dans une « nouvelle compétition » .

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de France de Didier Deschamps boucle une phase de poules sans convaincre dans le jeu, mais ce n’était jamais arrivé qu’elle ne termine pas en tête de son groupe. Elle ne méritait pas autre chose que cette deuxième place, ce mardi à Dortmund, au terme d’une rencontre qui n’aura pas levé les doutes. Une déception ? Pas spécialement, selon les premiers mots du sélectionneur en conférence de presse : « Ah non, je ne suis pas déçu du tout, sincèrement. Si ce n’est qu’on voulait la première place. Le gardien adverse a été élu homme du match. Parfois, on peut avoir beaucoup d’occasions et ne pas marquer. On était dans un groupe très dense. Pour ceux qui rigolaient de l’Autriche, ils sont premiers. Le premier objectif est atteint, on jouera le 1 er juillet et une nouvelle compétition va commencer. Je serai beaucoup plus inquiet si on n’avait pas d’occasions. » Circulez, mais y a-t-il vraiment rien à voir ? Ce n’est pas trop ce que l’on a pu ressentir en zone mixte, par exemple, où trois joueurs ont rapidement défilé – pendant que les Polonais ont pris le temps – sans trop parvenir à masquer leurs frustrations.

La vérité sort de la bouche des joueurs

Un peu avant, quelques secondes seulement après le coup de sifflet final, Adrien Rabiot avait ouvert le bal au micro de TF1 : « On aurait aimé finir premier, mais on n’a pas mis assez pour gagner ce soir. On avait tout entre nos pieds… L’objectif était la première place et il n’est pas atteint. » Plus sévère déjà, plus honnête aussi, puisqu’il était difficile de ne pas quitter la pelouse du BvB Stadion Dortmund sans les regrets de ne pas avoir réussi à faire chavirer une Pologne qui n’avait plus rien à sauver, si ce n’est peut-être son honneur. À quelques mètres des cars des deux équipes, Youssouf Fofana est allé dans le sens de son coéquipier du milieu : « Je partage son sentiment, plus au niveau offensif, car je trouve que dans le reste du match, défensivement et avec le ballon, on a été plutôt bon

Par Clément Gavard, à Dortmund pour SOFOOT.com