Les Bleus aphones face aux Pays-Bas

Sans Kylian Mbappé, resté sur le banc, l'équipe de France s'est contentée d'un point contre les Pays-Bas à Leipzig. Avec le premier 0-0 du tournoi mais aussi depuis 50 matchs à l'Euro. Dominateurs, les Bleus ont encore pêché à la finition, mais ils ont aussi échappé à la douche froide néerlandaises. Les huitièmes de finale sont tout proches.

Pays-Bas 0-0 France

Si c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens, les Bleus ont sans doute repoussé la date du passage à la caisse, ce vendredi soir de Fête de la musique, en se contentant d’un point contre les Pays-Bas (0-0). Il n’est pas encore l’heure de sortir les trompettes pour fêter une qualification en huitièmes de finale de l’Euro, mais la France a fait un grand pas vers le tableau final de la compétition. Elle a également rappelé plusieurs choses au Leipzig Stadion : elle peine toujours autant à gagner sans son chef d’orchestre, Kylian Mbappé, resté sur le banc, sans son masque, tout au long de la rencontre (les 7 dernières rencontres sans lui dans le onze n’ont accouché d’aucun succès) ; elle n’a toujours pas trouvé un joueur pour faire trembler les filets dans le tournoi ; elle manque de liant et de talent devant, pour l’instant ; mais elle reste une machine dont l’organisation est redoutable. Tout cela sans que l’on ne sache encore si ce sera du pipeau lors des matchs couperets, ou si ces premiers ingrédients peuvent la conduire à aller très loin.

Didier Deschamps avait en tout cas sorti de sa boîte Aurélien Tchouaméni, qui a rejoué pour la première fois depuis un mois et demi, et replacé Adrien Rabiot dans un rôle matuidesque pour pallier l’absence de Mbappé. Les deux équipes auraient pu raconter une histoire différente dans cette rencontre si, dès les premières secondes, Jeremie Frimpong n’était pas tombé sur Mike Maignan (1 ère ), après avoir montré qu’il pouvait être plus rapide que Theo Hernandez. Une entame délicate qui n’a pas empêché la France de tisser sa toile en s’appliquant à conserver le ballon (63% de possession à la fin) pour laisser le moins d’opportunités possibles aux Néerlandais. La même idée que face à l’Autriche, quatre jours plus tôt. Avec la preuve de sa pertinence lors de l’enchaînement de pertes de balle d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé (35 e et 36 e ), sans conséquences pour les Bleus, William Saliba gérant bien Frimpong et Xavi Simons claquant un tir trop mou pour inquiéter Maignan.…</p

Par Clément Gavard, au Leipzig Stadion pour SOFOOT.com