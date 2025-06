Les Bleuets dans le dernier carré de l'Euro après un nouveau succès frisson

L'équipe de France Espoirs est encore allé chercher une victoire quasi-miraculeuse, ce dimanche contre le Danemark (2-3), pour atteindre les demi-finales de l'Euro. Mercredi, il faudra se farcir l'Allemagne ou l'Italie pour une place sur la dernière marche.

Danemark 2-3 France

Buts : Bischoff (18 e ) & Sørensen (49 e ) pour le Danemark // D. Cissé (44 e ), Merlin (84 e ) & Tel (85 e ) pour la France

Ils sont inséparables, ils sont drôles, ils sont attachants, ils sont talentueux et on dirait de plus en plus qu’ils sont increvables. Les Bleuets ont encore fait des folies, ce dimanche, pour battre le Danemark (2-3) et s’ouvrir le chemin des demi-finales de l’Euro Espoirs en Slovaquie. Un succès logique, mérité, mais un succès qui aura mis énormément de temps à se concrétiser, que l’on n’attendait plus, avec une table renversée en quelques secondes dans le money time , sur des frappes léchées de Quentin Merlin (2-2, 84 e ) et Mathys Tel (2-3, 85 e ) . Presque le même synopsis que face à la Géorgie, une semaine plus tôt en poule. À 23 heures ce dimanche soir, on saura qui de l’Italie ou de l’Allemagne devra faire face à cette équipe de sicaires dans trois jours.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com