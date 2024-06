Les Anglais révèlent le premier couac de l'Euro allemand

La Deutsche Qualität n’était-elle qu’un mythe ?

Après le match Serbie-Angleterre qui a vu les Three Lions s’imposer grâce à un but de Jude Bellingham, les supporter anglais ont très vite montré leur amertume quant à l’organisation des transports allemands, dans des propos relayés par The Guardian . Le groupe officiel des supporters anglais, les Free Lions ont dénoncé des trams bondés, des trains arrêtés et un trafic trop insuffisant. Le groupe a même alerté l’UEFA sur la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du trafic. « Voir des fans bloqués à la gare principale de Gelsenkirchen trois heures après le match à cause de problèmes de transports dans une grande compétition est tout simplement ridicule », indique le groupe.…

MV pour SOFOOT.com