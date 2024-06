Les Anglais disent qu'ils peuvent « faire mieux » à l'Euro

Au vu des trois premiers matchs, on attend de voir les effets du Southgate ball .

Les Anglais sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro, mais ce fût laborieux pendant les trois premières rencontres (deux nuls et une victoire 1-0 face à la Serbie). Après le 0-0 de ce mardi face à la Slovénie, et ce malgré 74% de possession et une attaque Bellingham – Foden – Kane – Saka, les Anglais ont réagi. Dans des propos rapportés par L’Équipe , Cole Palmer, qui a raté une énorme occasion dans le temps additionnel, a exprimé sa déception. « On sait qu’on peut mieux jouer, tout le monde le sait, on ne s’en cache pas. Mais l’objectif, c’était de se qualifier et de terminer premiers et on y est parvenus », a-t-il concédé.…

UL pour SOFOOT.com