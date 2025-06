Les 3 autres joueurs à surveiller à l'Inter Miami

Face à l'Inter Miami, le PSG va affronter des joueurs qu'ils connaissent bien avec Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba. Mais, il y a d'autres joueurs qui brillent dans cette équipe floridienne. La preuve par trois.

Oscar Ustari

Il a 38 ans, il est international argentin, il joue pour l’Inter Miami et a été élu homme du match lors de la rencontre face à Al Ahly en ouverture de cette coupe du monde. Lionel Messi ? Non Oscar Ustari. Victor Valdes ayant pris sa retraite en 2017, la Pulga a dû faire appel à un autre ami à lui pour garder les cages de l’Inter Miami. Et c’est comme ça que Oscar Ustari s’est retrouvé en Floride en septembre 2024. Il faut dire que lui et Messi se connaissent de longue date puisqu’il a remporté avec lui la Coupe du monde U20 en 2005 et la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 où il était le portier titulaire avant de se casser le pied en quart de finale et de laisser sa place à Sergio Romero. En Chine, Oscar Ustari a aussi partagé le terrain avec son actuel coach Javier Mascherano qu’il avait rencontré au Mondial 2006 où il officiait comme troisième gardien.

L’MVP è argentino e gioca nell’Inter Miami 👀 Leo Messi? No, 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐔𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢 🧤🔒#AlAhlyInterMiami #FIFACWC #DAZN pic.twitter.com/CkKEJw37on…

