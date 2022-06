Législatives : "Sur le papier c'est possible" que la Nupes obtienne la majorité à l'Assemblée, estime Adrien Quatennens

Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Il y a des réserves de voix considérables pour la Nouvelle union populaire écologique et sociale", a estimé Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise, sur France Info ce mardi 14 juin.

A l'issue du premier tour des législatives, la gauche Nupes et la coalition présidentielle entament une semaine de duel, dont l'enjeu est la capacité pour Emmanuel Macron à conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dès lundi, la Nupes a engagé une nouvelle bataille contre le ministère de l'Intérieur, l'accusant de "tripatouillages" pour n'avoir pas correctement additionné toutes les voix lui revenant au premier tour des législatives.

"Le ministère de l'Intérieur bidouille, oui c'est le cas", a accusé Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise, sur France Info ce mardi 14 juin. "La semaine dernière, nous avons déjà dû mener une première bataille : on est allés devant le Conseil d'Etat pour faire reconnaître l'étiquetage 'Nouvelle union populaire écologique et sociale' (Nupes). Monsieur Darmanin avait regroupé tout ce que la macronie compte de pièces dans son radeau dans une seule étiquette, par contre, la nouvelle union populaire, qui est un programme partagé de gouvernement, qui part en cohérence dans toutes les circonscriptions, il nous avait éclaté", a poursuivi le député du Nord, candidat à sa réélection.

"Une sévère défaite pour Emmanuel Macron"

Puis d'insister : "Emmanuel Macron est battu, point. Il est battu en nombre de voix. Nous sommes en tête et c'est historique car c'est la première fois, depuis que les législatives sont situées après la présidentielle, qu'un président élu il y a un mois soit battu. Ces élections législatives sont un camouflet, une sévère défaite pour Emmanuel Macron."

Pour Adrien Quatennens, la Nupes est "qualifiée dans 406 circonscriptions au second tour au total". "Ça veut dire que sur le papier c'est possible" d'obtenir une majorité, a-t-il estimé. Pour rappel, la majorité absolue à l'Assemblée nationale est à 289 sièges. "Il y a des réserves de voix considérables pour la Nouvelle union populaire écologique et sociale", a-t-il martelé.