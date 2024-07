Législatives: les patrons des PME appellent à "rétablir la confiance"

Les résultats surprise du second tour des élections législatives dimanche sont loin de rassurer les entreprises, qui appellent à "rétablir la confiance", a estimé lundi un responsable de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

( AFP / ERIC PIERMONT )

"L'état d'esprit, c'est une véritable inquiétude, on a une incertitude aujourd'hui", a estimé Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire national de la CPME, sur Radio Classique.

"Les entreprises s’étaient mises en mode pause, elles avaient suspendu leurs investissements et recrutements, est-ce que le gouvernement qui va arriver sera en capacité de leur redonner suffisamment confiance pour qu'elles ne (les) ajournent pas purement et simplement, ce qui serait une catastrophe totale", pour les entreprises mais aussi le système de protection sociale, selon lui.

Aucun camp politique n'a obtenu de majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue dimanche du second tour des élections législatives anticipées. Il n'y a pas eu de déferlante Rassemblement national, l'union de la gauche s'avère fragile malgré sa première place, tandis que la macronie est en recul.

Après la dissolution, les organisations patronales avaient toutes dénoncé des risques économiques liés à certains programmes et à la fragilité des finances publiques, alors que la dette de la France s'était creusée à presque 3.160 milliards d'euros à fin mars.

"Est-ce qu'on va maintenir la politique de l'offre", relancer "le texte sur la simplification administrative" ou au contraire voir voter des textes "qui supposent plus de prélèvements obligatoires et de nouvelles contraintes", s'inquiète M. du Mesnil.

L'augmentation du Smic à 1.600 euros net, une des mesures phares de l'alliance de la gauche, arrivée en tête en sièges au second tour, c'est "une ligne rouge" pour lui. "Il ne faut pas se fracasser sur le mur de la réalité et bien prendre en compte la situation financière de notre pays", a-t-il dit.

"Soit on essaie de corriger le tir et leur redonner confiance (aux entreprises, NDLR). Soit au contraire on leur met un coup de rame sur la tête et ce sera une catastrophe pour tout le monde. Et demain qu'est-ce qu'il se passera, une mise sous tutelle de la France", estime-t-il.