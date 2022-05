Législatives : les ministres Pompili et Moreno candidates et investies

Ces investitures portent à 21 le nombre de ministre qui se présentent au scrutin.

Barbara Pompili à Paris, le 11 mai 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La majorité présidentielle a investi jeudi 12 mai la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et celle déléguée à l'Égalité femmes-hommes Élisabeth Moreno pour les élections législatives de juin.

Dix-neuf ministres étaient déjà en lice pour ce scrutin prévu les 12 et 19 juin. Parmi eux, Gérald Darmanin (Intérieur), Élisabeth Borne (Travail) ou encore Jean-Michel Blanquer (Éducation).

Barbara Pompili, écologiste réformiste et ancienne d'EELV, briguera la 2e circonscription de la Somme, où elle fut élue en 2012 et 2017.

M'jib El Guerrab écarté

Élisabeth Moreno est quant à elle investie dans la 9ème circonscription des Français de l'étranger (Maghreb et une grande partie de l'Afrique de l'Ouest), jusqu'à présent détenue par le député ex-LREM M'jid El Guerrab. Ce dernier a été condamné jeudi à Paris à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité pour l'agression de l'ancien responsable socialiste Boris Faure en 2017. Une décision dont il va faire appel, selon son avocat. L'exécution de ce jugement est suspendue le temps que l'affaire soit examinée en appel.

Par ailleurs, Renaissance a également investi une candidate, Isabelle Seguin, dans la 4e circonscription de l'Ain, dont le député LREM sortant Stéphane Trompille a fait l'objet d'une condamnation pour harcèlement sexuel.

La liste des investitures diffusée jeudi comprend au total cinq circonscriptions, qui s'ajoutent aux 548 déjà pourvues par la majorité présidentielle, sur les 577 en lice.

La date limite des dépôts de candidatures pour les législatives est le 20 mai.