Législatives : la NUPES "ne parle qu'à la France des grandes villes" regrette Fabien Roussel

Le candidat communiste à la présidentielle n'a pas caché sa déception à l'issue des résultats de la NUPES, en deça des ambitions affichées.

Fabien Roussel à Saint-Amand-les-Eaux, le 9 juin 2022. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

L'alliance de gauche Nupes pour les législatives a permis de "gagner un grand nombre de députés" mais n'a parlé "qu'aux grandes villes" et a échoué à percer "un plafond" de verre, a regretté dimanche 20 juin le chef de file du PCF Fabien Roussel, réélu face au RN dans la 20ème circonscription du Nord.

"L'alliance de gauche a permis de gagner un grand nombre de députés, c'est une bonne chose, je m'en félicite, et ça va permettre aux députés communistes d'avoir un groupe demain", a d'abord salué le député.

La coalition Nupes et ses alliés ont obtenu 137 sièges.

"Quand on espère a minima 200 députés..."

"Mais je vois aussi que ça ne nous a pas permis d'avoir une majorité, et ça n'a pas empêché non plus l'extrême droite de progresser fortement, et ça, ça m'interpelle, ça me questionne", a déploré sur BFMTV le numéro un du PCF, qui a été candidat à la présidentielle en avril.

"Je vois bien que l'alliance ne parle qu'à une partie de la France, à celle des grandes villes, et pas à celle de la ruralité", a regretté un peu plus tard Fabien Roussel sur France 3.

Rappelant des "différences" qu'il avait eues pendant la campagne avec certains "propos tenus notamment au nom de cette alliance", Fabien Roussel a jugé qu'il y avait dans "la France rurale des propos qui heurtent les Français, qui ne sont pas compris", sans les spécifier immédiatement.

"La NUPES n'a pas gagné"

Durant la campagne il avait notamment pris ses distances avec des déclarations de Jean-Luc Mélenchon après qu'une jeune passagère a été tuée par des tirs de policiers à Paris.

La gauche "progresse en nombre de députés parce que nous étions unis, mais en nombre de voix nous ne progressons pas et il va falloir réussir à dépasser ce plafond de verre si nous voulons demain gouverner ce pays", a également affirmé M. Roussel, sans préciser s'il comparait les voix avec la présidentielle ou des législatives passées.

Il a également tenu à souligner l'importance d'un groupe communiste à l'Assemblée : pour faire entendre "notre différence, notre sensibilité, et la liberté de vote à laquelle nous sommes très attachés", a-t-il fait valoir.

"Le parti du Président n'a pas gagné. C’est le cas également de la Nupes. On avait ambitionné d’avoir une force politique bien plus importante que ce qu’on nous donne comme résultat ce soir", a regretté de son côté l'eurodéputé écologiste David Cormand.

"Quand on prévoit d’essayer d’avoir le Premier ministre et le gouvernement, et qu’on espère a minima 200 députés, et qu’on en a à l’arrivée 150, la réalité c’est que ce n’est pas l’ambition qu’on avait ", a-t-il poursuivi.