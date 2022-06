Législatives : "La Nupes a un programme de ruine économique du pays", fustige Gabriel Attal

Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"Le résultat, avec Jean-Luc Mélenchon, c’est la guillotine fiscale à tous les étages", a mis en garde Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, dans une interview accordée au Monde ce mercredi 8 juin.

A quelques jours du premier tour des élections législatives, le 12 juin, la majorité présidentielle tape sur la Nupes, l'alliance de gauche (LFI, EELV, PS, PC) et en particulier sur Jean-Luc Mélenchon, qui ambitionne d'être nommé à Matignon.

Dans une interview accordée au Monde ce mercredi 8 juin, Gabriel Attal, ex-porte-parole du gouvernement et désormais ministre délégué aux comptes publics, a fustigé "un programme de ruine économique du pays, à plus de 330 milliards d’euros, non financé."

"Pour éponger ces dépenses, il faudrait plus que doubler la TVA !", a-t-il mis en garde. "Nous, nous sommes capables de documenter le financement de nos réformes, et nous nous engageons sur un chemin de réduction du déficit", a continué le ministre.

"Tout est transparent dans notre projet. Nous considérons qu’il faut d’abord produire des richesses pour les redistribuer, et pas l’inverse. Eux disent vouloir investir dans l’école et la santé, mais veulent le faire avec de l’argent qui n’existe pas", a poursuivi Gabriel Attal, avant de conclure : "Le résultat, avec Jean-Luc Mélenchon, c’est la guillotine fiscale à tous les étages."

Percée de la Nupes chez les Français de l'étranger

A l'issue du vote des Français de l'étranger au premier tour des législatives dimanche 5 juin, les candidats de la macronie sont arrivés majoritairement en tête. La Nupes s'est néanmoins qualifiée dans 10 circonscriptions sur 11.

Selon l'Ifop, la majorité présidentielle devancerait la Nupes qui pourrait atteindre entre 170 et 205 sièges, devant LR (35 à 55 députés) et le RN (20 à 50 sièges). Mais "le scénario d'une majorité absolue pour la Nupes est pour l'instant exclu", selon le sondeur Frédéric Dabi.

Dans ce contexte Stanislas Guérini a appelé lundi à faire campagne "encore plus fort" en vue du premier tour "face au cartel" des gauches.