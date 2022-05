Législatives : "Il nous faut une majorité la plus large possible", estime Élisabeth Borne face aux députés LREM

Elle a d'ailleurs confirmé qu'elle maintenait sa candidature dans le Calvados, en dépit de sa nomination à Matignon.

Élisabeth Borne à Paris, le 16 mai 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Au lendemain de sa nomination au poste de Première ministre, Élisabeth Borne s'est emparée, mardi 17 mai, de la bataille des législatives, appelant de ses veut une majorité "large" pour appliquer la politique d'Emmanuel Macron

"Le président a été sur un programme clair et ambitieux. Pour le porter, il nous faut une majorité la plus large possible ", a déclaré la cheffe du gouvernement lors d'une rencontre avec les députés LREM, selon des propos rapportés par BFMTV .

"Je maintiens évidemment ma candidature"

"La tâche qui nous attend est immense, a-t-elle aussi estimé. Vous pouvez compter sur moi pour qu'on continue cette méthode de travail étroit entre la majorité et le gouvernement."

La nouvelle Première ministre a en outre confirmé qu'elle maintenait sa propre candidature pour le scrutin de juin. "Je suis moi aussi en campagne dans la 6e du Calvados, je maintiens évidemment ma candidature" , a-t-elle expliqué, confirmant une information de son entourage à franceinfo .