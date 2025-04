Législatives à Trinité-et-Tobago: victoire de l'opposition, Persad-Bissessar prochaine Première ministre

Kamla Persad-Bissessar, dirigeante du parti Congrès national uni (UNC), s'adresse à ses partisans lors d'un rassemblement à Port-d'Espagne à Trinité-et-Tobago, le 26 avril 2025 ( AFP / Prior Beharry )

L'ancienne Première ministre de Trinité-et-Tobago Kamla Persad-Bissessar (2010-2015) va de nouveau diriger le gouvernement, son parti centriste disposant d'un majorité absolue selon les résultats partiels non officiels des législatives de lundi.

Le Congrès national uni (UNC) a annoncé sa victoire en soirée alors que le Mouvement national du peuple (PNM, centre-gauche) qui dirigeait ce petit archipel anglophone situé près des côtes vénézuéliennes, a reconnu sa défaite.

"Tout indique que l'UNC a remporté les élections. Ne devenez pas vantards et arrogants, nous avons beaucoup de travail à faire (...) Quand l'UNC gagne tout le monde gagne", a-t-elle lancé Kamla Persad-Bissessar, 73 ans, à ses partisans en soirée.

L'UNC a d'ores et déjà remporté plus de 21 des 41 sièges de la Chambre des représentants, selon les résultats partiels non officiels dans ce pays de 1,4 million d'habitants au régime parlementaire, secoué par la violence et qui traverse une crise économique.

L'ancien Premier ministre Keith Rowley, qui avait cédé sa place à Stuart Young, 50 ans, pour insuffler du sang neuf en avril après dix ans pouvoir, a reconnu la défaite de leur parti: "Il est clair en ce moment que nous avons perdu l'élection", a-il dit estimant que la population a choisi "un paquet de promesses".

Il a toutefois souligné la bonne organisation des élections et la forte participation constatée: "Ce n'est pas une bonne soirée pour le PNM mais c'est peut-être une bonne soirée pour Trinité-et-Tobago. D'après tous les rapports, les choses (élections) se sont très bien passées".

- Démocratie "bien portante"

Photo diffusée par le service de presse du palais présidentiel de Miraflores de l'actuel Premier ministre de Trinité-et-Tobago Stuart Young (à gauche) le 24 juillet 2024, et de Kamla Persad-Bissessar (à droite), ancienne Première ministre et cheffe de l'opposition, le 9 août 2020 ( Miraflores press office / Francisco Batista )

Le parti de Mme Persad-Bissessar, qui était donnée favorite des sondages, a dénoncé 19 irrégularités lors du processus, notamment des longues files d'attente qui ont créé des retards ou empêché certains de voter, ainsi que des ouvertures tardives de bureaux.

"Je vote depuis l'âge de 18 ans et je n'ai jamais manqué une élection. La génération de nos parents nous a toujours incités à accomplir notre devoir civique pour préserver la démocratie", avait affirmé un électrice Carol Jaggernauth, 43 ans, qui travaille dans la communication.

Le premier ministre de Trinité-et-Tobago, Stuart Young, du parti Mouvement National du Peuple, s'adresse à ses partisans lors d'un rassemblement à Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago, le 26 avril 2025 ( AFP / Robert TAYLOR )

Le Premier ministre sortant Stuart Young s'était lui aussi félicité de l'affluence dans les bureaux: "Il y avait une assez longue file d'attente. (...) Je vois ça comme un très bon signe: la démocratie est très vivante et bien portante"

La future Premier ministre, qui notamment promis une revalorisation des salaires dans la fonction publique, a principalement deux défis à relever dans ce pays réputé pour son carnaval et ses plages.

L'archipel est sorti mi-avril d'un état d'urgence décrété en décembre 2024 en raison de la violence. Selon les données officielles, près de 600 homicides, dont de nombreux liés à des gangs criminels, ont été enregistrés en 2024 dans l'archipel, situé à quelques kilomètres des côtes vénézuéliennes. Un chiffre en hausse par rapport à 2023.

Trinité-et-Tobago, deuxième producteur caribéen de gaz, connaît une récession économique qu'il espérait dépasser grâce à l'exploitation du grand champ gazier "Dragon", à cheval entre le Venezuela et l'archipel.

Mais les Etats-Unis, qui cherchent à asphyxier économiquement le Venezuela, ont révoqué en avril, sous peine de sanctions, le permis permettant au pays de développer le champ avec le Venezuela. Mme Persad-Bissessar devrait chercher à convaincre Washington de l'important impact de la décision américaine pour ce petit pays dont un peu plus de 15% de la population vit dans la pauvreté selon l'ONU.

"J'ai été appelée +jamette+ (prostituée) (...) ivrogne, chienne (...) Mais pour vous, mes fidèles membres de la base de l'UNC, j'ai toujours été Kamla", avait lancé Mme Persad-Bissessar en concluant sa campagne samedi soir, ajoutant: "Vous avez eu des leaders avant moi, vous aurez toujours des leaders après moi, mais vous n'aurez jamais un leader qui vous aime autant que moi !"