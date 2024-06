information fournie par So Foot • 23/06/2024 à 09:38

Le Venezuela surprend l'Équateur, le Mexique assure face à la Jamaïque

Une nuit sans grande saveur.

Le Venezuela a signé la première petite surprise de cette Copa América 2024 dans la nuit de samedi à dimanche en venant à bout d’un Équateur réduit à dix (1-2). La Tri a rapidement perdu son capitaine, perdu pour un pied haut absolument pas maîtrisé, rappelant les plus belles heures (ou les pires) de Nigel de Jong. Ce qui n’a pas empêché pour autant Jeremy Sarmiento, bien présent sur un second ballon à la suite d’un coup franc, d’ouvrir la marque. Mais la supériorité numérique des Vénézuéliens a fini par leur sourire en seconde période. En l’espace de dix minutes, les hommes de Fernando Batista ont retourné la situation, grâce à des réalisations de Jhonder Leonel Cádiz, sur une frappe à ras-de-terre du droit, et d’Eduard Bello, en pur renard des surfaces.…

AL pour SOFOOT.com