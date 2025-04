Le Théâtre du Soleil en pleine introspection après des accusations de "dérives sexuelles"

L'entrée de la Cartoucherie de Vincennes, qui abrite le Théâtre du Soleil, le 15 avril 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

Introspection forcée au Théâtre du Soleil: l'emblématique troupe d'Ariane Mnouchkine s'interroge sur ses pratiques après les accusations de "dérives sexuelles" portées fin mars par une comédienne à l'Assemblée nationale et dont la justice vient d'être saisie.

Installée en bordure du bois de Vincennes, dans l'est parisien, la compagnie, qui a fêté l'année dernière son 60e anniversaire, a fait part de sa "sidération" après les déclarations d'Agathe Pujol devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans la culture.

Elle y a affirmé avoir découvert le Soleil en tant que jeune bénévole en mars 2010, quelques mois avant d'y être, selon ses dires, victime d'une tentative de viol devant "plusieurs témoins" lors d'une fête.

Elle a décrit plus généralement un climat de "dérives sexuelles" sur fond d'omerta. "Il fallait toujours étouffer l'affaire", a-t-elle affirmé.

Après ce témoignage, la commission de l'Assemblée nationale, qui a rendu son rapport mercredi, a indiqué avoir saisi la justice.

Contacté par l'AFP pour connaître les suites de ce signalement, le parquet de Paris n'a pas fait de commentaires.

Au Soleil, lieu d'expérimentation théâtrale et d'utopie artistique, célèbre pour ses grandes épopées et son engagement politique, ces accusations ont fait l'effet d'une bombe.

"Ca a été un choc", décrit à l'AFP une source interne sous couvert d'anonymat, qui ne se retrouve pas dans le tableau dessiné par Agathe Pujol.

"Il y a pu avoir des comédiens un peu lourds mais pas de climat sexuel constant", dit-elle.

Dans deux communiqués successifs, la troupe, elle, a d'abord fait part de sa "sidération", avant d'annoncer le lancement d'une enquête interne pour "déceler les éventuelles négligences, erreurs, fautes, délits ou crime qui auraient pu être commis dans ses murs, il y a quinze ans, ou même avant, ou depuis".

- Information auprès du public -

Au lendemain des accusations d'Agathe Pujol, la troupe s'est par ailleurs réunie pour échanger les points de vue, dire sa consternation ou son incompréhension. "Cette réunion est l'une des plus graves de l'histoire du Théâtre du Soleil", a alors déclaré Mme Mnouchkine, selon le journal le Monde, qui y a assisté.

La metteuse en scène et fondatrice du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 12 avril 2019 ( AFP / Daniel RAMALHO )

L'émotion peine à retomber depuis.

Par souci de transparence, les deux communiqués diffusés par le Soleil sont désormais affichés dans le théâtre, afin que "notre public sache ce qui nous arrive et notre position", explique à l'AFP Mme Mnouchkine, 86 ans.

De l'extérieur, la compagnie semble faire bloc et se montre peu encline à épancher ses états d'âme. Les membres de la troupe sollicités par l'AFP n'ont ainsi pas souhaité s'exprimer publiquement.

Le Soleil n'est toutefois pas resté inerte sur le sujet des violences sexuelles.

L'AFP a ainsi appris qu'une référente dédiée à ces questions avait été nommée l'an dernier après un comportement "inapproprié" qui avait été signalé à Ariane Mnouchkine. Contactée, cette dernière a confirmé ces informations sans donner plus de précisions.

Par ailleurs, deux membres de la troupe ont été exclus ces derniers mois, a également appris l'AFP. Un événement "douloureux" mais "sans rapport" avec les faits dénoncés par Agathe Pujol, a confirmé Mme Mnouchkine, sans détailler.

Membre de la troupe dans les années 70, Clémence Massart certifie, elle, que le Soleil n'a jamais été un lieu où les pressions sexuelles avaient cours.

"Je n'ai jamais subi la moindre pression physique. Je n'ai jamais senti aucune pression autre que celle du travail", dit à l'AFP cette comédienne de 80 ans, qui a fait partie de la troupe entre 1971 et 1979.

La comédienne se souvient avec bonheur de ses années passées au sein de cette "utopie artistique", même si le degré d'exigence y est très élevé.

"Ce n'est pas philanthropique, c'est un métier dur et c'est un endroit où il faut être bon, raconte-t-elle. Il faut une bonne santé mentale et physique et il faut accepter de se poser des questions".