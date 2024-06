information fournie par So Foot • 27/06/2024 à 12:40

Le SK-Dnipro-1 coule (encore)

« Et ça continue, encore et encore… »

Le club ukrainien du Dnipro-1 coule. C’est ce qu’annonce son directeur commercial, Vyacheslav Fridman, dans le média ukrainien TaTotake ce jeudi. « Nous devons avoir le courage de reconnaître la mort », a-t-il assumé. Fridman a ensuite commenté la situation économique de l’ancien club de Farès Bahlouli : « Nous avons des fonds, mais ils ne suffiront pas pour toute la saison. Oui, vous pouvez essayer de vous battre pour une place en coupe d’Europe, vous pouvez vendre, mais se battre à l’agonie a-t-il un sens? Il est plus facile de rembourser les dettes et de ne pas souffrir. Il est plus facile de mettre fin au projet sans scandales ni procès, simplement en raison du manque de fonds. » …

UL pour SOFOOT.com