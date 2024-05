Le salon VivaTech a accueilli plus de 165.000 visiteurs

( AFP / MIGUEL MEDINA )

VivaTech, le plus grand événement européen sur les nouvelles technologies, a accueilli plus de 165.000 participants pour sa huitième édition à Paris, un niveau de fréquentation en hausse de 10% sur un an, ont indiqué ses organisateurs samedi.

Parmi les têtes d'affiche présentes cette année, John Kerry, ex-émissaire pour le climat du président Joe Biden et ancien secrétaire d'Etat américain, Linda Yaccarino, directrice générale de X, ou encore les stars de l'intelligence artificielle comme Yann Le Cun (Meta), Dario Amodei, co-fondateur d'Anthropic, ou encore Arthur Mensch, patron et co-fondateur de la pépite française Mistral AI.

Présent à Paris l'an dernier, Elon Musk, patron de SpaceX, Tesla et X, est intervenu cette année lors d'une séance de questions-réponses à distance.

Pour cette 8e édition, outre les participants, plus de 13.500 startups ont pu exposer à la Porte de Versailles, tandis que "plus de 120 pays ont été représentés, avec une quarantaine de pavillons nationaux" dont ceux du Japon, pays "invité d'honneur" avec une quarantaine de représentants de l'écosystème technologique nippon, ont encore indiqué les organisateurs.

La 9e édition est prévue du 11 au 14 juin 2025.