LE ROYAUME-UNI AUTORISE L'USAGE DU VACCIN ANTI-COVID DE PFIZER ET BIONTECH LONDRES (Reuters) - Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays au monde à autoriser l'usage du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. "Ce vaccin sera disponible dans tout le pays à partir de la semaine prochaine", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué. Cette utilisation a été validée par l'agence britannique du médicament, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), première instance mondiale à prendre une telle décision. Aucun autre vaccin n'a pour l'instant été autorisé dans aucun autre pays. "C'est une très bonne nouvelle", a dit le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock. Dans un communiqué, Pfizer précise que les premières doses pourront être livrées "immédiatement" et note que cette première autorisation est un "accomplissement" dans le combat engagé contre la pandémie. (Guy Faulconbridge et Paul Sandle; version française Henri-Pierre André)

