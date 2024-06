Le récap du jour : un groupe de la mort al dente

Un cuistot dingo, un petit miracle pour l'Italie et une sortie pépère pour les coiffeurs de l'Espagne : le groupe de la mort s'est achevé en mode deux salles, deux ambiances. Voici tout ce qu’il s’est passé ce lundi 24 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

L’Italie commençait déjà à se faire des nœuds au cerveau pour savoir si elle pourrait figurer parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poules… mais Mattia Zaccagni a jeté le brouillon à la poubelle en égalisant au bout du temps additionnel (1-1). Un but salvateur pour la Nazionale , qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe B, et cruel pour la Croatie, qui tenait jusque-là sa qualif’ grâce à l’ouverture du score de Luka Modrić, plus vieux buteur de l’histoire de l’Euro (38 ans et 289 jours). Avec deux points et une différence de buts de -3, pour les Vatreni , c’est par ici la sortie. L’Espagne, elle, a dégourdi les jambes de ses coiffeurs, vainqueurs de l’Albanie grâce à un but de Ferran Torres (0-1). 25 des 26 joueurs sélectionnés par Luis de la Fuente ont pu fouler le terrain depuis le début du tournoi, seul le troisième gardien Alex Remiro étant resté sur le carreau. Tu peux prendre des notes, Nagelsmann.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Branislav Križan

C’est la surprise du chef offerte par la Slovaquie. Alors que les conférences de presse se succèdent à une vitesse impressionnante, la Repre a préféré envoyer… son cuisinier répondre aux questions des médias, pour un moment assez improbable. L’occasion pour Branislav Križan de livrer quelques secrets culinaires : « En Afrique du Sud, il a fallu trois semaines aux cuisiniers locaux pour comprendre comment bien couper un chou-fleur ! » Ou encore : « Les Allemands ne savent pas faire le riz correctement ! Alors je leur ai montré comment on doit procéder et ils sont tombés à la renverse tellement ils ont trouvé ça bon ! » La recette du succès ?…

Par Tom Binet et Quentin Ballue, avec Clément Gavard à Dortmund pour SOFOOT.com