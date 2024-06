information fournie par So Foot • 19/06/2024 à 00:37

Le récap du jour : tresses, coiffeurs et crêpage de chignons

Le 18 juin restera dans l'Histoire comme la date de la bataille de Waterloo, de l'appel du général de Gaulle ainsi que du premier match de la Géorgie dans un Euro. Voici ce qu’il ne fallait pas rater de cette cinquième journée de l’Euro 2024.

Top Spiel :

Les fans de football et leurs proches ont pu souffler quelque peu ce mardi, avec seulement deux matchs programmés au lieu de trois. Si le Turquie-Géorgie de 18 heures a un temps été compromis par les intempéries, le match s’est finalement avéré être une rencontre absolument épique. Dans une ambiance du tonnerre, les Turcs ont décroché une première victoire au bout du suspense (3-1). Dans la soirée, le Portugal s’est fait très peur après avoir été mené par les Tchèques, mais la Seleção a finalement renversé la situation grâce à un but contre son camp et une réalisation de Francisco Conceição dans le temps additionnel (2-1).

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Arda Güler

Annoncé comme un futur crack du football mondial, Arda Güler a prouvé face à la Géorgie qu’il n’y avait pas que dans les compilations Twitter des fans du Fenerbahçe qu’il était capable de dégommer une lucarne. Une incroyable frappe enroulée et un trophée d’homme du match : en voilà un qui devrait sûrement signer au Real Madrid juste après l’Euro. Attendez une minute……

Par Enzo Leanni et François Linden, avec Clément Gavard, à Düsseldorf pour SOFOOT.com