Le récap du jour : Tartan tartée

Du saxophone, des Teutons qui galèrent face aux Suisses, et des Hongrois qui viennent briser les espoirs écossais à la toute dernière seconde : l'ultime journée de la phase de poules démarre bien. Voici tout ce qu’il s’est passé ce dimanche 23 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

Pour ce premier jour des troisièmes matchs de poules, il ne fallait pas avoir envie d’aller au lit trop tôt, car tout s’est joué dans les derniers instants lors des deux rencontres du jour. Si la Suisse a longtemps mené au score face à l’Allemagne grâce à une réalisation de l’intenable Dan Ndoye, tout en proposant une partie d’une grande solidité, elle a fini par s’effondrer dans le temps additionnel sur un coup de tête de Niclas Füllkrug, buteur pour la deuxième fois de la compétition (1-1). C’était en revanche beaucoup moins plaisant à suivre entre l’Écosse et la Hongrie, jusqu’au temps additionnel, là aussi, où les espaces se sont ouverts, et où Kevin Csoboth a profité d’une défense écossaise éreintée pour inscrire le seul but du match au bout de la nuit (0-1). Les Écossais sont dehors, les Hongrois doivent attendre la fin des poules pour savoir s’ils feront partie ou non des meilleurs troisièmes…

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Kevin Csoboth

Entré à la 86 e minute, il est celui qui a rallumé le feu hongrois, quelque peu éteint ce dimanche soir à Stuttgart. Après avoir trouvé le poteau à la 90 e +1, Kevin Csoboth s’est offert une ultime action historique : alors que les Écossais bénéficiaient d’un dernier corner, il s’est rapidement projeté en attaque. Une initiative récompensée puisque c’est lui qui a a offert la victoire aux siens (0-1) en concluant ce contre à la 90 e +10 minute, le but le plus tardif de l’histoire de l’Euro (hors prolongation). Le joueur d’Újpest a même célébré en tendant le maillot de Barnabás Varga, victime d’une grave blessure quelques minutes plus tôt. La classe.…

Par Alexandre Lejeune et Léo Tourbe, avec Clément Gavard à Paderborn pour SOFOOT.com