information fournie par So Foot • 27/06/2024 à 23:27

Le récap du jour : pause fraîcheur

Ce jeudi marquait le premier jour sans notre dose quotidienne d'Euro depuis deux semaines. On a survécu, en attendant demain. Voici tout ce qu’il s’est passé ce jeudi 27 juin, à l’Euro et surtout en dehors.

Top Spiel :

Autant de buts aujourd’hui que lors de France-Pays-Bas. Et Belgique-Ukraine. Et Angleterre-Slovénie. Et Danemark-Serbie.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Jonathan Clauss

Cette première journée de repos était celle où il fallait briller pour les porteurs d’eau. Concentré de bout en bout à l’entraînement, le latéral marseillais a su servir ses coéquipiers dans des conditions parfaites. Très disponible, celui qui est en concurrence avec Ferland Mendy, Ibrahima Konaté et Benjamin Pavard a fait l’unanimité au sein du staff de Didier Deschamps.…

Par Thomas Morlec et Léo Tourbe, avec Clément Gavard à Paderborn pour SOFOOT.com