Le récap du jour : marée jaune et bowling break

Pendant que Kylian Mbappé empilait les strikes, les groupes E et F ont livré leur verdict, et le tableau des huitièmes s'est dévoilé. Voici tout ce qu’il s’est passé ce mercredi 26 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel :

La phase de poules de l’Euro s’est conclue en beauté et en surprise. Dans le groupe E, la Roumanie et sa « Génération de cœur » trône en tête du groupe E, après un nul animé face à la Slovaquie (1-1), gagnant ainsi le droit d’affronter… les Pays-Bas – troisièmes de la poule des Bleus – en huitièmes de finale. Les potes de Marek Hamšík – qui a dû vibrer devant sa télévision – terminent eux aussi troisièmes et auront à charge de sortir les Anglais de la compétition. Qualifiée par un trou de souris, la Belgique termine deuxième de ce même groupe malgré une purge artistique face à l’Ukraine (0-0). L’équipe de France l’attend à Düsseldorf, pour un remake de la demi-finale du Mondial 2018. Dans le groupe F, c’est une Géorgie euphorique qui a scalpé les « coiffeurs » du Portugal (2-0), pour s’offrir un duel de prestige face à l’Espagne au prochain tour, laissant ainsi à quai la Hongrie (qui, avec ses trois points dans le groupe A, espérait figurer parmi les meilleurs troisièmes). Dans le même temps, la Turquie a encore fait le spectacle à sa manière pour venir à bout d’une Tchéquie ultra décevante (2-1) et rester solide deuxième de la poule. Un duel face à l’Autriche se profile pour les Turcs, tandis que le Portugal fera face au piège slovène.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Giorgi Kochorashvili

Véritable pitbull dans l’entrejeu de Willy Sagnol, le milieu de terrain de Levante a rendu fou le Portugal avec son activité, son sens du sacrifice et ses récupérations, pour confirmer son excellent tournoi : 18 duels gagnés, 26 ballons grattés, dribblé une seule fois par un vis-à-vis, 94% de passes réussies. 24 ans, qui en veut ?…

Par Alexandre Lazar et Anna Carreau, avec Clément Gavard à Paderborn pour SOFOOT.com