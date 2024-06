Le récap du jour : des rois et des cœurs

Cristiano Ronaldo fait toujours briller les yeux des enfants, Romelu Lukaku est bel et bien en panne et Patrice Évra... n’a pas vraiment changé. Voici tout ce qu’il s’est passé ce samedi 22 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

Huit petits jours de compétition et il est déjà l’heure de dire adieu aux matchs de 15 heures. Pour fêter la dernière sieste du tournoi, la Géorgie s’est offert son premier point dans un tournoi majeur en tenant tête à la Tchéquie, grâce bien sûr au roi Georges Mikautadze, buteur sur penalty (1-1). Le Portugal a parfaitement assuré le deuxième relais en croquant tranquillement une Turquie bien trop généreuse, à l’image du contre son camp le plus improbable de l’Euro (et c’est pas peu dire), signé Samet Akaydin (0-3). Enfin le finish a été en faveur de la Belgique, qui revit après une victoire probante face à la Roumanie (2-0). Kevin De Bruyne a marqué, Romelu Lukaku délivré une passe décisive et c’est tout le Plat Pays qui retrouve le sourire.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Giorgi Mamardashvili

Tout simplement énorme. S’il n’a pas réussi à réaliser un clean sheet lors du match opposant sa Géorgie à la Tchéquie, le gardien a quand même sorti onze arrêts. Suffisant pour offrir un nul et un point à sa nation, qui n’en a pas encore terminé avec cette poule F. En tout cas, son pays a encore des chances de voir les huitièmes de finale si le portier se montre au même niveau devant le Portugal.…

Par Florian Cadu et Tom Binet, avec Clément Gavard à Leipzig et Paderborn pour SOFOOT.com