Le récap du jour : coups de pompes et hommes pressés

Six buts en deux matchs : voilà comment achever ces huitièmes de finale sur une bonne note. Les Pays-Bas se sont réveillés, Cody Gakpo a régalé, Merih Demiral a écrit l'histoire et le tableau des quarts de finale est désormais complet. Voici tout ce qu’il s’est passé ce mardi 2 juillet, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

Les huitièmes de finale, c’est fini ! Deux derniers tickets étaient encore à prendre pour le Grand Huit européen ce mardi. Guidés par Cody Gakpo et Donyell Malen, les Oranje n’ont jamais tremblé pour écraser l’une des belles surprise de la phase de poules qu’était la Roumanie (3-0). Seize ans après, la formation de Ronald Koeman retrouve les quarts de finale de l’Euro. Même joie quelques heures plus tard pour une Turquie qui vit sa première phase finale depuis 2008, tombeuse de l’Autriche grâce à un doublé de Merih Demiral (2-1). Une rencontre dans laquelle les trois pions auront été inscrits sur corner.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Cody Gakpo

Six de ses douze buts en sélection marqués dans un tournoi majeur, une passe décisive magnifique pour permettre à son compère Donyell Malen et un trophée d’homme du match on ne peut plus mérité : Cody Gakpo a porté les Pays-Bas à bout de bras face à la Roumanie. Un festival débuté par un exploit personnel pour mettre les siens sur les bons rails, avant d’être un danger de tous les instants. Et tant pis si la VAR l’a privé d’un doublé qui l’aurait encore un peu plus rapproché du record de cinq buts de Marco van Basten dans un Euro, en 1988.…

Par Tom Binet, Thomas Morlec et Clément Gavard à Paderborn pour SOFOOT.com