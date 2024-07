Le récap du jour : aux larmes citoyens

Portugal's Cristiano Ronaldo scores his penalty during the UEFA Euro 2024, round of 16 match at the Frankfurt Arena in Frankfurt, Germany. Picture date: Monday July 1, 2024. Photo by Icon Sport - Photo by Icon Sport

Ce n'est peut-être pas un grand Euro dans le jeu, mais les émotions sont là. La preuve avec l'ascenseur émotionnel connu par ce petit jeune qui monte : Cristiano Ronaldo. Le Portugal a galéré, comme la France face à la Belgique, mais les finalistes de l'édition 2016 croiseront à nouveau le fer, cette fois à Hambourg.

Top Spiel :

Contre des Belges revanchards, l’équipe de France s’en est sortie grâce à un tir dévié de l’entrant Randal Kolo Muani (1-0). Un match ennuyeux et sans intensité, mais une victoire méritée pour les Bleus qui ont fait face à des Diables peu dangereux et sans mordant. Comme en 1984, 2000, 2006 (Mondial) et 2016, les Bleus retrouveront leurs homologues portugais en phase à élimination directe. Les hommes de Roberto Martinez ont bien failli tomber dans le piège slovène, Cristiano Ronaldo a manqué un penalty, mais la Seleção a bombé le torse lors de la séance de tirs au but (0-0, 3-0 TAB). Le choc attendu aura bien lieu, ce vendredi sur les coups de 21 heures.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Diogo Costa

À un plat du pied de Benjamin Šeško, c’était Jan Oblak à la place du gardien du FC Porto. Sauf que l’avant-centre slovène n’a pas assumé son face-à-face en bout de course en fin de prolongation, et Diogo Costa a sorti un 100% d’arrêts sur la séance de tirs au but, face aux trois tireurs slovènes, qui n’ont pas si mal tiré que ça. Avec une détente phénoménale et un pied derrière la ligne à chaque plongeon, le Dragon a fait office de mur humain. 3 sur 3 ? Une première pour un gardien dans l’histoire de l’Euro.…

Par Alexandre Lazar et Thomas Morlec pour SOFOOT.com