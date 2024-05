Le Real Madrid et la Premier League dominent le classement des clubs les mieux valorisés au monde

Et à la fin, c’est le Real qui domine le monde.

Ce jeudi, le magazine Forbes a publié son classement des 30 équipes les plus valorisées au monde, et pour la troisième année consécutive, c’est le Real Madrid qui arrive en tête. La valeur du champion d’Espagne et finaliste de la prochaine Ligue des champions avoisine les 6,6 milliards de dollars (6,1 milliards d’euros) auxquels s’ajoutent 873 millions de dollars (806 millions d’euros) de revenus comprenant les récompenses de fin de saison, la billetterie et le merchandising de son dernier maillot estimé à 190 millions d’euros.…

