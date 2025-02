Le Real fait chialer City

Manchester City a cru par deux fois voir le bout du tunnel. Mais par deux fois, le Real Madrid lui a remis la tête dans le seau avant de l'écarter. 2-3 après le match aller : il faudra un miracle aux hommes de Guardiola pour connaître un printemps européen, la saison préférée des Madrilènes.

Manchester City 2-3 Real Madrid

Buts : Haaland (19 e et 80 e ) pour les Skyblues // Mbappé (60 e ) et Brahim Diaz (86 e ) et Bellingham (90 e +2) pour les Merengues

Il y a des traditions qui ne se perdent pas. Même dans cette Ligue des champions new look , un Manchester City-Real Madrid ressemble à un vrai classique. Et pour cause, c’est la quatrième année consécutive que les deux formations se rencontrent en phase éliminatoire. Et comme à chaque fois, cette affiche a accouché d’un grand spectacle. À la nuance près que, cette saison, le squad de Pep est en fin de cycle. Si son orgueil a parlé pour mener par deux fois, il n’a pas suffit pour gommer toutes ses carences et encore moins la force de caractère de la Maison Blanche.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com