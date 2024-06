Le RC Lens tient sa première recrue

La révolution commence à Lens.

Les Sang et or vivent un été mouvementé, et ce n’est pas près de s’arrêter. Après le départ de Franck Haise, l’arrivée de Will Still, l’injonction de vente de la DNCG, pas le temps de souffler pour les supporters du RC Lens. Mais ce lundi, le club a officialisé sur ses réseaux sociaux l’arrivée d’Hervé Koffi en provenance de Charleroi, en plus d’un communiqué sur le site du club.…

MV pour SOFOOT.com