Le RC Lens récompense ses abonnés fidèles et sanctionne les moins assidus pour ses réabonnements

Pas présent ? Plus d’abonnement.

Dans les faits, c’est un peu plus complexe que cela quand même. Le Racing Club de Lens a lancé ce mardi 6 mai sa campagne d’abonnement pour la saison 2025-2026 au stade Bollaert-Delelis, et l’heure est à l’innovation . L’actuel huitième de Ligue 1 souhaite récompenser ses plus fidèles fans, au dépens des moins assidus.…

