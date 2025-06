Le propriétaire du BHV Marais va en acheter les murs avec la Caisse des dépôts

( AFP / MARTIN BUREAU )

La Société des grands magasins (SGM) et la Banque des territoires (Caisse des dépôts) sont entrées en négociations exclusives afin d'acquérir les murs du BHV Marais, toujours propriétés des Galeries Lafayette, selon un communiqué des acheteurs mardi.

"Ce partenariat a pour objectif une réhabilitation patrimoniale et commerciale" du grand magasin situé à côté de l'hôtel de ville de Paris, indiquent la SGM et la Caisse des dépôts, qui précisent qu'à "l'issue de cette opération", la SGM, déjà propriétaire de la marque BHV et des magasins BHV, "restera majoritaire".

Le BHV Marais a été définitivement cédé par les Galeries Lafayette en novembre 2023 à la SGM, mais ses murs appartiennent toujours aux Galeries. D'après le magazine Challenges, qui s'en faisait l'écho début avril, le rachat des murs tarde à se concrétiser depuis plus de deux ans.

"Le projet prévoit une transformation en profondeur pour répondre aux nouveaux usages urbains et modes de consommation. L’objectif est de faire de ce site légendaire un lieu de vie durable, accessible et utile pour l’ensemble des visiteurs", indiquent la SGM et la Caisse des dépôts dans leur communiqué.

Post-covid, le BHV a connu de nombreuses difficultés, avant de retrouver la rentabilité en 2024, selon la SGM, qui communiquait en début d'année sur un bénéfice brut d'exploitation (Ebitda, un indicateur de rentabilité) avant frais de siège de 9,6 millions d'euros, sans toutefois publier de résultats exhaustifs.

Début avril, la SGM a annoncé la nomination d'un nouveau directeur à la tête du Bazar de l'Hôtel de Ville parisien (BHV), Karl-Stéphane Cottendin chargé de "bâtir le BHV de demain".