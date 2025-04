Le président chinois Xi poursuit son offensive de charme par la Malaisie

Chinese President Xi Jinping inspects honour guards at the National Palace in Kuala Lumpur on April 16, 2025 ( POOL / Vincent Thian )

Le président chinois Xi Jinping, qui poursuit une tournée dans la région, a rencontré mercredi le roi de Malaisie, lors d'une visite d'État, qui vise selon les analystes à renforcer le rôle de Pékin comme partenaire fiable et "non hégémonique".

Cette tournée en Asie du Sud-est, débutée au Vietnam, le conduira également au Cambodge, Pékin essayant d'organiser une riposte coordonnée aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump qui affirme de son côté qu'il s'agit de trouver un moyen d'"entuber" les Etats-Unis.

La président chinois a été accueilli mercredi par le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim, lors d'une cérémonie au palais Istana.

Après des entretiens avec le souverain, Xi doit ensuite rencontrer le Premier ministre Anwar Ibrahim, qui le recevra à dîner dans la capitale administrative de Putrajaya, près de Kuala Lumpur.

Les deux dirigeants assisteront à la signature d'une série d'accords bilatéraux, a indiqué le ministère malaisien des Affaires étrangères.

"Grâce aux efforts des deux parties, cette visite aboutira certainement à des résultats fructueux", a déclaré mardi le leader chinois, selon la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

"Il ne s’agit pas seulement d’amitié, il s’agit de réaligner le centre de gravité régional vers Pékin", a analysé Khoo Ying Hooi, professeur associé au département d'études internationales et stratégiques de l'université de Malaya à Kuala Lumpur.

Cette visite vise à "tester la solidarité régionale à un moment où les mesures commerciales américaines perturbent les marchés mondiaux", a-t-elle ajouté.

Lundi, Xi Jinping était arrivé au Vietnam, première étape d'une tournée en Asie du Sud-Est destinée à présenter Pékin comme un allié fiable face à un président américain imprévisible, qui a annoncé puis pour l'essentiel suspendu - sauf pour la Chine - des surtaxes douanières prohibitives.

Les dix membres du bloc régional de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Vietnam et la Malaisie, ont été parmi les plus durement touchés par les surtaxes douanières américaines, dont Washington a annoncé la suspension provisoire pour 90 jours.

Si ces taxes étaient finalement mises en oeuvre, le Vietnam, puissance manufacturière membre du bloc régional, se verrait frappé de droits de douane de 46% sur ses exportations vers les Etats-Unis, tandis que le Cambodge voisin, important producteur de vêtements à bas prix pour de grandes marques occidentales, se verrait imposer un taux 49%.

Un taux plus faible de 24% serait imposé à la Malaisie.

"La Chine travaillera avec la Malaisie", a indiqué le dirigeant chinois dans un article paru mardi dans le journal malaisien The Star.

"Nous devons défendre le système international centré sur l'ONU et l'ordre international (...) et promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable", a-t-il ajouté.