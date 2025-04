Le Premier ministre indien a reçu le vice-président américain pour parler de commerce

information fournie par AFP • 21.04.2025 • 20:04 •

Emmanuel Macron a annoncé lundi à Mayotte une enveloppe de plus de trois milliards d'euros sur six ans pour financer le plan de "refondation" du département, le plus pauvre de France, meurtri par le cyclone Chido en décembre. Quatre mois après le passage du cyclone ... Lire la suite