Le Portugal cloue le bec de la Turquie

Tout en maîtrise face à une Turquie en dessous de tout, le Portugal s’est largement imposé (3-0) et terminera quoi qu’il arrive en tête de ce groupe F.

Turquie 0-3 Portugal

Buts : Bernardo Silva (21 e ), Akaydin (CSC) (28 e ), Bruno Fernandes (56 e ) pour le Portugal

Le choc attendu n’a jamais eu lieu, sous le doux soleil de Dortmund, entre la Turquie et le Portugal au BvB Stadion. L’écart était trop grand entre l’équipe de Vincenzo Montella, qui avait décidé de se passer au coup d’envoi de l’enfant prodige Arda Guler et de Kenan Yildiz, et une Seleção bien en place, techniquement quasi irréprochable, qui n’a pas non plus eu besoin de forcer son talent pour faire disparaître le mirage turc qui se matérialisait devant lui.…

Par Andrea Chazy, au BVB Stadion pour SOFOOT.com