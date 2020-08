Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le port du masque obligatoire étendu à Paris, notamment aux Champs-Elysées Reuters • 14/08/2020 à 21:27









LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ÉTENDU À PARIS, NOTAMMENT AUX CHAMPS-ELYSÉES PARIS (Reuters) - La préfecture de police de Paris a annoncé vendredi étendre le port obligatoire du masque dans la capitale à de nouveaux secteurs, dont le quartier des Champs-Elysées. Cette décision, qui sera mise en oeuvre à partir de samedi 8h00, a été prise à la suite de la forte progression des nouveaux cas de contamination par le coronavirus dans la capitale au cours de ces derniers jours. Paris et le département des Bouches-du-Rhône ont été classés le même jour en "zone active de circulation" du coronavirus, afin justement de permettre aux préfets de prendre des mesures plus restrictives. "En dehors de ces zones, le port du masque est recommandé dans l'espace public, dès que la population devient dense", ajoute dans un communiqué la préfecture, précisant que le port du masque pourrait devenir obligatoire sur l'ensemble de la capitale, si la situation devait à nouveau se dégrader. Les rassemblements et manifestations de plus de 10 personnes pourraient également être interdits à Paris si le respect des mesures barrières n'était pas assuré. * Carte et liste des quartiers concernés : https://bit.ly/3iHPzOe (Jean-Michel Bélot)

