information fournie par Reuters • 18/03/2026 à 06:00

LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

L'Iran a lancé des missiles transportant des sous-munitions contre Tel Aviv, en représailles à l'assassinat par Israël du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Larijani, a rapporté mercredi la télévision d'Etat iranienne.

L'attaque menée contre Tel Aviv dans la nuit de mardi à mercredi a fait deux morts.

En Iran un projectile a touché mardi soir une zone située à proximité de la centrale nucléaire de Bushehr, sans toutefois faire de blessés ou de dégâts, a dit Téhéran à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Le directeur général de l'agence, Rafael Grossi, a appelé à la plus grande retenue durant le conflit afin d'éviter un accident nucléaire.

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Voici en outre les principaux développements et éléments à savoir:

EN IRAN

* PORTRAIT-Pragmatique et influent, Ali Larijani avait un rôle central à Téhéran (Full Story)

* ENCADRE-L'île de Kharg, plate-forme stratégique pour le pétrole iranien (Full Story)

* Les USA frappent l'île de Kharg, dit Trump (Full Story)

* Mojtaba Khamenei, dans son premier message, insiste sur la fermeture d'Ormuz (Full Story)

* Le nouveau guide suprême iranien légèrement blessé mais actif, dit un responsable à Téhéran (Full Story)

* PORTRAIT-Qui est Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien ? (Full Story)

* ANALYSE-Avec le choix de Mojtaba Khamenei, l'Iran défie Trump (Full Story)

* PORTRAIT-Le pragmatique Ali Larijani, au rôle central, tué dans une frappe israélienne nL8N4052EU

* ANALYSE - Face aux USA et Israël, Téhéran mise sur une guerre d'usure (Full Story)

* ANALYSE-Sous le feu israélo-américain, l'Iran abandonné par la Russie et la Chine (Full Story)

* Les USA portent probablement la responsabilité de l'attaque d'une école iranienne, selon des sources (Full Story)

* À Téhéran, les bombardements sèment la terreur, mais pas de soulèvement contre le régime (Full Story)

* ENCADRE - Qui pour diriger le système théocratique iranien ? (Full Story)

AUX ETATS-UNIS

* Trump rejette pour l'heure tout effort de médiation, disent des sources (Full Story)

* Le dénouement de la guerre en Iran, objet d'une lutte d'influence à la Maison blanche nL8N4010S6

* Le chef de l'antiterrorisme démissionne en raison de la guerre, dément le risque de menace imminente nL8N4051X4

* Trump avait été informé par les renseignements US que l'Iran pourrait riposter contre les pays du Golfe nL8N405059

* EXCLUSIF-Des renseignements US montrent que le régime iranien ne court pas le risque de s'effondrer, selon des sources (Full Story)

* Trump n'exclut pas d'alléger les sanctions contre la Russie pour faire baisser les prix du pétrole (Full Story)

* Trump et Rubio donnent des raisons divergentes pour expliquer l'implication des Etats-Unis (Full Story)

* Iran-Les conseillers de Trump tentent d'obtenir le soutien du Congrès (Full Story)

* Trump veut rompre tous les liens commerciaux avec l'Espagne (Full Story)

* Le président américain salue l'aide de l'Allemagne (Full Story)

* ANALYSE - Aux Etats-Unis, le camp Trump préoccupé par l'impact de la guerre sur les "midterms" du Congrès (Full Story)

EN ISRAËL

*Le quotidien israélien Haaretz rapposte qu'Israël et le Liban devraient mener des pourparlers directs dans les prochains jours (Full Story)

* Israël ignore l'offre de dialogue du président libanais (Full Story)

* Israël n'a aucune certitude sur une chute du pouvoir iranien malgré la guerre (Full Story)

* Israël a décidé en novembre dernier d'abattre Khamenei - ministre (Full Story)

AU LIBAN

* Anticipant une invasion israélienne, le Hezbollah revient à une stratégie de guérilla, disent des sources (Full Story)

* Migrants et réfugiés à l'abri des frappes israéliennes dans une église à Beyrouth (Full Story)

* Des combattants d'élite du Hezbollah retournent au combat contre Israël - sources (Full Story)

EN FRANCE

* Un soldat français tué dans une frappe de drone en Irak, six autres blessés nL8N40102F

* Réunion par visioconférence des dirigeants des pays du G7, dit l'Elysée (Full Story)

* Le conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives de croissance de l'économie, dit la BdF (Full Story)

* Macron annonce une "mission défensive" pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz (Full Story)

* La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron (Full Story)

* Macron appelle Israël et Beyrouth à la désescalade au Liban (Full Story)

* La France défend une posture "strictement défensive" au Moyen-Orient (Full Story)

* Le porte-avions français Charles-de-Gaulle en route pour la Méditerranée orientale (Full Story)

* Paris, Berlin et Londres menacent l'Iran d'actions "défensives" si les attaques dans le Golfe continuent (Full Story)

AILLEURS DANS LE MONDE

* ENCADRE-Nombre de morts, pays par pays, après l'attaque de l'Iran par les USA et Israël (Full Story)

* EXCLUSIF-Les USA poussent la Syrie à agir contre le Hezbollah nL8N40521G

* EXCLUSIF-Le Hamas mène des pourparlers avec le Conseil de la paix de Trump nL6N4040ZX

* Une explosion endommage une école juive à Amsterdam (Full Story)

* Trois membres des Forces de mobilisation populaire tués dans une frappe à Bagdad, disent des sources (Full Story)

* ENCADRE-Pourquoi les Houthis, alliés yéménites de l'Iran, ne prennent pas part au conflit au Moyen Orient? (Full Story)

* Le plan Trump pour Gaza ralenti par la guerre en Iran, disent des sources (Full Story)

* La Turquie a déployé six F-16 et des systèmes antiaériens à Chypre-ministère (Full Story)

* ANALYSE - Les frappes de Téhéran contre les Etats du Golfe pourraient élargir la guerre contre l'Iran (Full Story)

* Les USA enjoignent le Sri Lanka à empêcher le rapatriement des Iraniens - mémo (Full Story)

* La Syrie en alerte à ses frontières avec le Liban et l'Irak (Full Story)

* L'Allemagne pourrait subir une perte de €40 mds avec le conflit au Moyen-Orient (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE

* Les États-Unis accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe en mer nL6N4010LL

* L'AIE va débloquer 400 millions de barils de pétrole face à la hausse des cours (Full Story)

* Le prix du pétrole brent repasse au-dessus des $100 le baril (Full Story)

* ANALYSE-Les pays européens disposent de moins d'options qu'en 2022 pour amortir le choc énergétique nL6N4010JS

* ENCADRE-Quelle quantité de pétrole les pays du G7 détiennent-ils dans leurs réserves d'urgence ? (Full Story)

* ENCADRE-La guerre perturbe en profondeur le commerce du pétrole et du gaz (Full Story)

* Le Koweït réduit sa production pétrolière après des attaques l'Iran (Full Story)

* Le Kremlin affirme que la guerre en Iran a stimulé la demande d'énergie russe (Full Story)

* ANALYSE-L'Europe face au défi du stockage de gaz, la guerre au Moyen-Orient réduit l'approvisionnement (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR D'AUTRES SECTEURS ÉCONOMIQUES

* ENCADRÉ-Les responsables de la BCE écartent toute mesure sur les taux à court terme malgré la flambée du pétrole (Full Story)

* ANALYSE-Le conflit menace l'approvisionnement en médicaments anticancéreux nL6N4040J6

* Avec la guerre en Iran, les compagnies aériennes augmentent les prix des billets d'avion (Full Story)

* Le nickel indonésien pourrait bientôt manquer de soufre à cause du Moyen-Orient (Full Story)

* La guerre au Moyen-Orient pourrait stimuler la demande en huile de palme dans le secteur du biodiesel (Full Story)

* ANALYSE-Les marchés émergents pourraient résister aux chocs du Moyen-Orient (Full Story)

* Le conflit iranien menace le tourisme dans le Golfe, sapant des années d'investissement (Full Story)

* Le conflit au Moyen-Orient pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux de fabrication des puces-Corée du Sud (Full Story)

* Avec le conflit en Iran, des Asiatiques fortunés cherchent à rapatrier leurs actifs placés à Dubaï (Full Story)

* ANALYSE-Le dollar retrouve son statut de valeur refuge tandis que les frappes contre l'Iran ébranlent les marchés (Full Story)

* ANALYSE-Entre dépenses massives et concurrence, le Bund allemand moins recherché comme valeur refuge (Full Story)

* ANALYSE-La BCE craint une reprise de l'inflation liée à l'énergie (Full Story)

* ENCADRE-Quelles sont les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient sur l'Europe ? (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR LE SPORT

* Football-L'Iran discute avec la Fifa pour déplacer au Mexique ses matches à la Coupe du monde nL8N40507P

* Football-La menace de retrait de l'Iran de la Coupe du monde laisse la FIFA dans l'incertitude (Full Story)

* Football-Le ministre iranien des Sports exclut une participation de son pays à la Coupe du monde (Full Story)

* Cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football obtiennent l'asile en Australie (Full Story)

* ENCADRE - Le conflit affecte aussi les événements sportifs (Full Story)

(Rédaction de Paris)