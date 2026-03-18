 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 06:00

L'Iran a lancé des missiles transportant des sous-munitions contre Tel Aviv, en représailles à l'assassinat par Israël du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Larijani, a rapporté mercredi la télévision d'Etat iranienne.

L'attaque menée contre Tel Aviv dans la nuit de mardi à mercredi a fait deux morts.

En Iran un projectile a touché mardi soir une zone située à proximité de la centrale nucléaire de Bushehr, sans toutefois faire de blessés ou de dégâts, a dit Téhéran à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Le directeur général de l'agence, Rafael Grossi, a appelé à la plus grande retenue durant le conflit afin d'éviter un accident nucléaire.

Pour suivre l'évolution du conflit, veuillez cliquer sur le DIRECT

Voici en outre les principaux développements et éléments à savoir:

EN IRAN

* PORTRAIT-Pragmatique et influent, Ali Larijani avait un rôle central à Téhéran (Full Story)

* ENCADRE-L'île de Kharg, plate-forme stratégique pour le pétrole iranien (Full Story)

* Les USA frappent l'île de Kharg, dit Trump (Full Story)

* Mojtaba Khamenei, dans son premier message, insiste sur la fermeture d'Ormuz (Full Story)

* Le nouveau guide suprême iranien légèrement blessé mais actif, dit un responsable à Téhéran (Full Story)

* PORTRAIT-Qui est Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien ? (Full Story)

* ANALYSE-Avec le choix de Mojtaba Khamenei, l'Iran défie Trump (Full Story)

* PORTRAIT-Le pragmatique Ali Larijani, au rôle central, tué dans une frappe israélienne nL8N4052EU

* ANALYSE - Face aux USA et Israël, Téhéran mise sur une guerre d'usure (Full Story)

* ANALYSE-Sous le feu israélo-américain, l'Iran abandonné par la Russie et la Chine (Full Story)

* Les USA portent probablement la responsabilité de l'attaque d'une école iranienne, selon des sources (Full Story)

* À Téhéran, les bombardements sèment la terreur, mais pas de soulèvement contre le régime (Full Story)

* ENCADRE - Qui pour diriger le système théocratique iranien ? (Full Story)

AUX ETATS-UNIS

* Trump rejette pour l'heure tout effort de médiation, disent des sources (Full Story)

* Le dénouement de la guerre en Iran, objet d'une lutte d'influence à la Maison blanche nL8N4010S6

* Le chef de l'antiterrorisme démissionne en raison de la guerre, dément le risque de menace imminente nL8N4051X4

* Trump avait été informé par les renseignements US que l'Iran pourrait riposter contre les pays du Golfe nL8N405059

* EXCLUSIF-Des renseignements US montrent que le régime iranien ne court pas le risque de s'effondrer, selon des sources (Full Story)

* Trump n'exclut pas d'alléger les sanctions contre la Russie pour faire baisser les prix du pétrole (Full Story)

* Trump et Rubio donnent des raisons divergentes pour expliquer l'implication des Etats-Unis (Full Story)

* Iran-Les conseillers de Trump tentent d'obtenir le soutien du Congrès (Full Story)

* Trump veut rompre tous les liens commerciaux avec l'Espagne (Full Story)

* Le président américain salue l'aide de l'Allemagne (Full Story)

* ANALYSE - Aux Etats-Unis, le camp Trump préoccupé par l'impact de la guerre sur les "midterms" du Congrès (Full Story)

EN ISRAËL

*Le quotidien israélien Haaretz rapposte qu'Israël et le Liban devraient mener des pourparlers directs dans les prochains jours (Full Story)

* Israël ignore l'offre de dialogue du président libanais (Full Story)

* Israël n'a aucune certitude sur une chute du pouvoir iranien malgré la guerre (Full Story)

* Israël a décidé en novembre dernier d'abattre Khamenei - ministre (Full Story)

AU LIBAN

* Anticipant une invasion israélienne, le Hezbollah revient à une stratégie de guérilla, disent des sources (Full Story)

* Migrants et réfugiés à l'abri des frappes israéliennes dans une église à Beyrouth (Full Story)

* Des combattants d'élite du Hezbollah retournent au combat contre Israël - sources (Full Story)

EN FRANCE

* Un soldat français tué dans une frappe de drone en Irak, six autres blessés nL8N40102F

* Réunion par visioconférence des dirigeants des pays du G7, dit l'Elysée (Full Story)

* Le conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives de croissance de l'économie, dit la BdF (Full Story)

* Macron annonce une "mission défensive" pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz (Full Story)

* La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron (Full Story)

* Macron appelle Israël et Beyrouth à la désescalade au Liban (Full Story)

* La France défend une posture "strictement défensive" au Moyen-Orient (Full Story)

* Le porte-avions français Charles-de-Gaulle en route pour la Méditerranée orientale (Full Story)

* Paris, Berlin et Londres menacent l'Iran d'actions "défensives" si les attaques dans le Golfe continuent (Full Story)

AILLEURS DANS LE MONDE

* ENCADRE-Nombre de morts, pays par pays, après l'attaque de l'Iran par les USA et Israël (Full Story)

* EXCLUSIF-Les USA poussent la Syrie à agir contre le Hezbollah nL8N40521G

* EXCLUSIF-Le Hamas mène des pourparlers avec le Conseil de la paix de Trump nL6N4040ZX

* Une explosion endommage une école juive à Amsterdam (Full Story)

* Trois membres des Forces de mobilisation populaire tués dans une frappe à Bagdad, disent des sources (Full Story)

* ENCADRE-Pourquoi les Houthis, alliés yéménites de l'Iran, ne prennent pas part au conflit au Moyen Orient? (Full Story)

* Le plan Trump pour Gaza ralenti par la guerre en Iran, disent des sources (Full Story)

* La Turquie a déployé six F-16 et des systèmes antiaériens à Chypre-ministère (Full Story)

* ANALYSE - Les frappes de Téhéran contre les Etats du Golfe pourraient élargir la guerre contre l'Iran (Full Story)

* Les USA enjoignent le Sri Lanka à empêcher le rapatriement des Iraniens - mémo (Full Story)

* La Syrie en alerte à ses frontières avec le Liban et l'Irak (Full Story)

* L'Allemagne pourrait subir une perte de €40 mds avec le conflit au Moyen-Orient (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE

* Les États-Unis accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe en mer nL6N4010LL

* L'AIE va débloquer 400 millions de barils de pétrole face à la hausse des cours (Full Story)

* Le prix du pétrole brent repasse au-dessus des $100 le baril (Full Story)

* ANALYSE-Les pays européens disposent de moins d'options qu'en 2022 pour amortir le choc énergétique nL6N4010JS

* ENCADRE-Quelle quantité de pétrole les pays du G7 détiennent-ils dans leurs réserves d'urgence ? (Full Story)

* ENCADRE-La guerre perturbe en profondeur le commerce du pétrole et du gaz (Full Story)

* Le Koweït réduit sa production pétrolière après des attaques l'Iran (Full Story)

* Le Kremlin affirme que la guerre en Iran a stimulé la demande d'énergie russe (Full Story)

* ANALYSE-L'Europe face au défi du stockage de gaz, la guerre au Moyen-Orient réduit l'approvisionnement (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR D'AUTRES SECTEURS ÉCONOMIQUES

* ENCADRÉ-Les responsables de la BCE écartent toute mesure sur les taux à court terme malgré la flambée du pétrole (Full Story)

* ANALYSE-Le conflit menace l'approvisionnement en médicaments anticancéreux nL6N4040J6

* Avec la guerre en Iran, les compagnies aériennes augmentent les prix des billets d'avion (Full Story)

* Le nickel indonésien pourrait bientôt manquer de soufre à cause du Moyen-Orient (Full Story)

* La guerre au Moyen-Orient pourrait stimuler la demande en huile de palme dans le secteur du biodiesel (Full Story)

* ANALYSE-Les marchés émergents pourraient résister aux chocs du Moyen-Orient (Full Story)

* Le conflit iranien menace le tourisme dans le Golfe, sapant des années d'investissement (Full Story)

* Le conflit au Moyen-Orient pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux de fabrication des puces-Corée du Sud (Full Story)

* Avec le conflit en Iran, des Asiatiques fortunés cherchent à rapatrier leurs actifs placés à Dubaï (Full Story)

* ANALYSE-Le dollar retrouve son statut de valeur refuge tandis que les frappes contre l'Iran ébranlent les marchés (Full Story)

* ANALYSE-Entre dépenses massives et concurrence, le Bund allemand moins recherché comme valeur refuge (Full Story)

* ANALYSE-La BCE craint une reprise de l'inflation liée à l'énergie (Full Story)

* ENCADRE-Quelles sont les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient sur l'Europe ? (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR LE SPORT

* Football-L'Iran discute avec la Fifa pour déplacer au Mexique ses matches à la Coupe du monde nL8N40507P

* Football-La menace de retrait de l'Iran de la Coupe du monde laisse la FIFA dans l'incertitude (Full Story)

* Football-Le ministre iranien des Sports exclut une participation de son pays à la Coupe du monde (Full Story)

* Cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football obtiennent l'asile en Australie (Full Story)

* ENCADRE - Le conflit affecte aussi les événements sportifs (Full Story)

(Rédaction de Paris)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Valneva à l'extérieur de son siège à Vienne
    Valneva: Hausse du CA sur un an en 2025 à €174,7 mlns
    information fournie par Reuters 18.03.2026 07:18 

    Valneva ‌a fait état mercredi ​d'un chiffre d’affaires total de 174,7 millions l'année dernière, ​en hausse après 169,6 millions ​en 2024, le ⁠laboratoire français soulignant que ‌ce chiffre inclut une contrepartie variable liée à ​l’accord ‌de recherche et de ... Lire la suite

  • Dans une station-service à Tegucigalpa, au Honduras, le 9 mars 2026 ( AFP / Orlando SIERRA )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 18.03.2026 07:16 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 06H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 19e jour: Le pétrole se replie en Asie Les prix du pétrole se tassent mercredi dans les échanges asiatiques, reprenant leur souffle au ... Lire la suite

  • Un émetteur de localisation d'urgence d'Exail Technologies au Salon du Bourget
    Exail Technologies enregistre des commandes record en 2025, vise une nouvelle hausse en 2026
    information fournie par Reuters 18.03.2026 07:15 

    Le fabricant ‌français de drones sous-marins Exail Technologies ​a annoncé mercredi une hausse de 87% de ses prises de commandes en 2025 ​et un Ebitda en progression de 40%, tout ​en visant une nouvelle ⁠augmentation des commandes cette année dans ‌un marché jugé ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Les résistances sont proches
    TOTALENERGIES : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 18.03.2026 07:04 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank