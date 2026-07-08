LE POINT sur la condamnation et l'entrée en campagne de Marine Le Pen

Marine Le Pen, candidate autoproclamée du peuple et par le peuple dans un élan trumpien, a lancé mercredi à La Flèche (Sarthe) sa campagne pour l'élection présidentielle au lendemain d'un coup de poker judiciaire inédit dans les annales politiques françaises qui prend de court ses adversaires.

La cheffe de file du Rassemblement national (RN) a été condamnée en appel à trois ans de prison mardi, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique, et à 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis pour détournement de fonds publics dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Front national (ex-RN).

Mais elle a dans la foulée annoncé un pourvoi en cassation - recours qui suspend sa condamnation - et, sans attendre, sa candidature à la présidentielle de 2027.

Voici les derniers développements sur la condamnation de Marine Le Pen et son entrée en campagne :

* Marine Le Pen défie la justice et annonce sa candidature en 2027 nL8N4390XJ

* France-Marine Le Pen entre en campagne pour 2027, dans un défi trumpien nL8N43A1CR

* ANALYSE-France-Le double pari, politique et judiciaire, de Marine Le Pen nL8N43A0LH

* PORTRAIT-"Quoi qu'il arrive je ne serai pas morte", Marine Le Pen candidate de l'extrême nL8N4341DF

* PORTRAIT-Jordan Bardella, une ascension éclair avec Matignon pour horizon nL8N4340WN

* ENCADRÉ-Réactions à la condamnation en appel de Marine Le Pen nL8N43914B

* ENCADRE-Réactions à l'annonce de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle nL8N43924K

(Rédaction de Paris)