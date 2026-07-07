France-Marine Le Pen défie la justice et annonce sa candidature en 2027

(Actualisé avec Marine Le Pen sur TF1)

Marine Le Pen, condamnée mardi en appel à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique, et à 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis pour détournement de fonds publics, a annoncé mardi soir un pourvoi en cassation et, sans attendre, sa candidature à la présidentielle de 2027.

"Il n'y a plus de scénario où je ne me présenterai pas en 2027", a-t-elle assuré avec défi sur TF1.

S'estimant "innocente" des infractions qui lui sont reprochées dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national, la cheffe de file du Rassemblement national a estimé que la justice avait commis "une erreur" à son endroit et qu'elle solliciterait la Cour de cassation pour trancher ce point de droit.

"Nous sommes en désaccord avec l'application de l'article 432-15 du Code pénal aux faits que l'on nous reproche", a-t-elle expliqué.

Cet article punit d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour destruction, détournement ou soustraction de fonds publics ou privés.

La députée du Pas-de-Calais, avocate de formation, estime être désormais dans la position de former un recours en cassation, perspective qu'elle écartait jusqu'à présent. Elle a dix jours pour ce faire.

"Je veux aller au bout des voies de recours pour pouvoir défendre mon innocence dans ce dossier. Je suis candidate ce soir", a-t-elle lancé.

"J’avais indiqué que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j’ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation (...) et que le pourvoi suspend les effets de l’arrêt, je ferai campagne sans bracelet électronique, a-t-elle justifié.

La procureure générale près la cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Le Quéau, avait auparavant déclaré sur RTL qu'elle ferait savoir la semaine prochaine si le parquet général se pourvoit en cassation.

UN "TICKET GAGNANT" AVEC BARDELLA

Selon les interprétations dominantes en justice pénale, un pourvoi en cassation est suspensif et la peine de prison prononcée mardi à l'encontre de Marine Le Pen n'ayant pas été assortie d'une exécution provisoire (immédiate), la saisine de la haute juridiction suspend l'exécution de la peine et permet donc à la candidate proclamée de faire campagne sans bracelet électronique.

La Cour de cassation avait fait savoir par le passé qu'elle ferait diligence en pareil cas et qu'elle rendrait sa décision au plus tard début janvier 2027, ce qui constitue un risque politique pour Marine Le Pen.

Si la peine venait à être confirmée en cassation, Marine Le Pen serait bel et bien empêchée de concourir au scrutin des 18 avril et 2 mai 2027, quand bien même elle affichait mardi soir une confiance à toute épreuve en l'issue de ce scénario sans précédent.

"C'est les Français qui auront le dernier mot", a-t-elle martelé, précisant qu'elle se présenterait en "binôme" avec le président du RN Jordan Bardella pour "un ticket gagnant".

Si elle venait à l'emporter pour sa quatrième tentative, son dauphin de 30 ans serait nommé Premier ministre, a-t-elle dit. Selon les plans initiaux du RN, Jordan Bardella aurait concouru à la place de Marine Le Pen en 2027 si cette dernière avait été empêchée.

Rompue à l'adversité, la triple candidate à l'élection présidentielle (2012, 2017, 2022) avait été finaliste en 2017 et 2022 face au président sortant Emmanuel Macron, qui s'est refusé mardi à tout commentaire - un mutisme "sain pour la démocratie".

"LA RENAISSANCE"

"Je pense que ce couple politique que nous formons peut vraiment changer les choses", a poursuivi Marine Le Pen, affirmant que la campagne allait débuter "très rapidement".

Un site internet www.marinelepen.coma été lancé mardi en vue de l'élection de 2027 avec ce slogan : "Pour la France. La Renaissance". Il appelle les citoyens français à soutenir la candidate.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris a de fait créé une configuration spectaculairement inédite.

L'affaire politico-judiciaire dite des assistants parlementaires des eurodéputés du Front national court depuis 2014: elle porte sur l'utilisation par Marine Le Pen et d'autres cadres du parti de fonds du Parlement européen - 4,1 millions d'euros entre 2004 et 2016 - pour rémunérer des personnes travaillant en réalité pour le FN.

Condamnée en première instance, le 31 mars 2025, à quatre ans de prison dont deux ferme, 100.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, Marine Le Pen a été sanctionnée en appel d'une peine allégée, sauf pour l'amende au montant inchangé. Dix autres cadres ont été condamnés.

Les juges ont estimé que Marine Le Pen avait eu un "rôle central" dans ce système de rémunérations, d'une ampleur inédite sous la Ve République, et qu'elle en avait fixé les règles de fonctionnement.

La présidente de la cour d'appel, Michèle Agi, a dénoncé des "faits graves", "un mode de fonctionnement s'apparentant à une organisation" sous l'impulsion de Jean-Marie Le Pen puis de Marine Le Pen pour "s'accaparer" des fonds publics "pendant plus de 11 années".

"Les faits ont jeté le discrédit sur les institutions européennes, ils sont graves aussi car ils ont créé une rupture d'égalité avec les autres partis politiques", a-t-elle souligné.

(Elizabeth Pineau, Sophie Louet, Nicolas Delame)