Réactions à l'annonce de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle

La cheffe de file du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a déclaré mardi sur TF1 qu'elle se pourvoyait en cassation après sa condamnation pour détournement de fonds publics par la cour d'appel de Paris et a annoncé sans attendre sa candidature à l'élection présidentielle de 2027.

Voici les principales réactions à cette annonce :

ÉDOUARD PHILIPPE, CANDIDAT HORIZONS À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, SUR FRANCE 2

Marine Le Pen "a le droit de faire ce choix et de l’expliquer aux Français qui écouteront ses arguments. Ce sont eux qui trancheront".

"Le sujet passe d’une affaire judiciaire à une campagne présidentielle", a dit le maire du Havre, précisant qu'il "lutterai t contre elle sur le terrain des idées".

GABRIEL ATTAL, CANDIDAT (RENAISSANCE) À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, SUR TF1

"Quand vous aspirez à être présidente de la République et donc à garantir aux Français que vous allez faire respecter les lois, les règles, il y a une dimension morale dans cette situation alors qu’on a été condamné, avec un casier judiciaire, à de la prison ferme."

ERIC CIOTTI, PRÉSIDENT DE L'UNION DES DROITES POUR LA RÉPUBLIQUE (UDR), SUR X

"La candidature de Marine Le Pen est une bonne nouvelle pour la démocratie française. (...) Les épreuves l’ont renforcée. Elles ont forgé une femme d’État, la seule à pouvoir protéger les Français et enfin réformer la France en restaurant l’ordre et la liberté."

JEAN-LUC MÉLENCHON, CHEF DE FILE DE LA FRANCE INSOUMISE (LFI), SUR X

"Madame Le Pen ment.

Je n'ai jamais été accusé de ses délits. Une enquête préliminaire a été ouverte sur la base de la seule dénonciation d'une des amies intimes de la présidente du RN et avec son accord. Je la juge minable dans cette gesticulation pour se défausser. Je ne me suis pas payé un majordome, ni un chauffeur, ni rien de ce pourquoi elle a été condamnée."

CLÉMENCE GUETTÉ, DÉPUTÉE LA FRANCE INSOUMISE, SUR X

"Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle. Elle est condamnée car elle a volé les Français. Nous la battrons dans les urnes. Elle, et le pantin Bardella. Au premier ou au second tour. Rejoignez-nous : la grande bataille a commencé."

ERIC ZEMMOUR, PRÉSIDENT DE RECONQUÊTE, SUR X

"Marine Le Pen est candidate à la présidentielle. Il est sain que ce soit aux Français de trancher et non aux juges. Avec elle, les différences sont claires, car elle les assume et les revendique. Le débat aura donc lieu devant le pays. C’est tout ce que nous demandions."

(Bureau de Paris)