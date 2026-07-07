ENCADRÉ-Réactions à la condamnation en appel de Marine Le Pen

(Actualisé avec Olivier Faure)

Marine Le Pen a été condamnée mardi en appel à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique, une peine de 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis et 100.000 euros d'amende pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (ex-RN).

Voici les principales réactions à ce jugement qui permet à la cheffe de file du Rassemblement national de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, mais sous bracelet électronique :

ME RODOLPHE BOSSELUT, AVOCAT DE MARINE LE PEN

"Nous notons une inflexion considérable sur les peines et notamment sur la peine d'inéligibilité qui pour nous est un point extrêmement important, d'autant qu'il a été accompagné de mentions par la présidente sur la liberté pour les électeurs d'avoir un candidat. Maintenant nous réfléchissons à l'ensemble de la décision, nous allons y réfléchir cet après-midi et nous ferons une communication ultérieure sur les suites éventuelles à donner à cette décision."

ME PATRICK MAISONNEUVE, AVOCAT DU PARLEMENT EUROPÉEN

"Ce qui est essentiel pour nous, ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'ils ont détourné, volé l'argent public, l'argent du contribuable européen, et d'ailleurs l'argent également du citoyen français, nous le disons depuis des années, et ça a été confirmé pour la deuxième fois, d'abord par le tribunal et aujourd'hui par la Cour d'appel."

EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, À DAMAS, LORS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

"Ce qui est sain pour la démocratie, c'est que le président de la République ne commente pas une décision de justice, donc je vais m'en tenir à à cette grammaire, qui plus est à l'étranger."

FLORIAN PHILIPPOT, ANCIEN CADRE DU RN, SUR X

"Marine Le Pen peut être candidate : inéligibilité de 15 mois. Mais 1 an de bracelet électronique : elle peut décider d’y aller ou pas. (...) Elle est maîtresse de son destin. Mais Bardella et ses proches qui étaient absolument sûrs que ce serait lui le candidat vont-ils accepter ça ?! Scission en vue, candidature de Bardella malgré tout si elle y va quand même ?"

FRANÇOIS RUFFIN, DÉPUTÉ 'PICARDIE DEBOUT', À LA PRESSE

"Comment peut-on imaginer une candidate à l'élection présidentielle qui fait campagne avec un bracelet électronique ? C'est un marqueur du degré de corruption de la nation. (...) C'est la décence et le sens commun qui devraient de soi faire qu'elle en soit empêchée."

LA FRANCE INSOUMISE, DANS UN COMMUNIQUÉ

"Nous prenons acte que la peine d'inéligibilité permet juridiquement à Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Celle-ci avait indiqué ne pas vouloir faire campagne sous bracelet électronique. Il lui appartient désormais de se déjuger ou non et au Rassemblement national de choisir entre faire campagne un verre de champagne à la main ou un bracelet électronique à la cheville."

"Nous avons toujours indiqué que nous ne comptions pas sur les tribunaux pour battre le Rassemblement national."

OLIVIER FAURE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI SOCIALISTE, SUR X

"Dix ans d’instruction, la justice a condamné à deux reprises Marine Le Pen et les dirigeants de son parti pour détournement de fonds publics. Des faits qui devraient conduire n’importe quel responsable politique à renoncer à une candidature à l’élection présidentielle."

"Qu’il s’agisse de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, ce sont les mêmes méthodes, le même projet et le même danger pour la France. Nous le combattrons quoi qu’il arrive."

BORIS VALLAUD, PRÉSIDENT DU GROUPE PS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X

"Il faudrait que les électeurs aient la parfaite conscience que c'est une délinquante qui se présenterait. Elle est coupable de détournement de fonds publics et le Rassemblement national a été condamné pour détournement de fonds publics."

MARINE TONDELIER, SECRÉTAIRE NATIONALE DES ECOLOGISTES, SUR X

"Dans un monde normal où le RN aurait le plus petit soupçon de moralité, elle renoncerait d'elle-même à être candidate. (...) On ne peut pas décemment se présenter à des élections après avoir été ainsi condamnée pour détournement de fonds publics, même si on reste éligible. Mais que peut-on espérer d'un parti qui voudrait une justice plus dure avec tout le monde sauf avec lui ?"

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, DANS UN COMMUNIQUÉ

"Marine Le Pen est condamnée à 100.000 € d'amende, 3 ans de prison dont 2 avec sursis (1 an ferme sous bracelet électronique) et 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis, pour détournement de fonds publics. Derrière les discours de 'probité', l'extrême droite se sert avant de servir."

(Bureau de Paris)