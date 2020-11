Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PNF minimise l'importance de Takieddine dans le dossier libyen visant Sarkozy Reuters • 12/11/2020 à 18:30









LE PNF MINIMISE L'IMPORTANCE DE TAKIEDDINE DANS LE DOSSIER LIBYEN VISANT SARKOZY PARIS (Reuters) - Le parquet national financier (PNF) a déclaré jeudi que les mises en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du présumé financement par la Libye de sa campagne électorale victorieuse de 2007 ne dépendaient pas du seul témoignage accusateur de l'homme d'affaires Ziad Takieddine, qui s'est rétracté devant des journalistes. Dans un document diffusé mercredi par Paris-Match et BFM TV, Ziad Takieddine déclare qu'"il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy (par la Libye), jamais". A la suite de la diffusion de ces propos, l'ancien président de la République, visé par quatre mises en examen dans cette affaire, dont "association de malfaiteurs", financement illicite de campagne électorale et corruption passive, a immédiatement annoncé qu'il réclamerait sa "démise en examen", appuyé par ses soutiens au sein de la droite française. Dans un communiqué publié jeudi, le procureur de la République financier, Jean-François Bohnert, souligne cependant que "les mises en examen intervenues dans ce dossier s'appuient (...) sur des indices graves ou concordants qui ne se limitent pas aux déclarations d'une seule personne". Face aux "accusations" de Ziad Takieddine, qui affirme que le juge Serge Tournaire lui "a fait dire des propos qui sont contraires" à ses déclarations, le procureur rappelle que l'intermédiaire a formulé ses accusations contre Nicolas Sarkozy devant plusieurs juges, en présence de son avocat et sans formuler le moindre commentaire au moment de signer les procès-verbaux. "les accusations portées à l'encontre de M. Serge Tournaire , ayant procédé à des interrogatoires de M. Ziad Takieddine, sont dépourvues de tout fondement", déclare Jean-François Bohnert. (Bertrand Boucey)

