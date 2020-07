Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le plan de relance prévoit 20 milliards d'euros pour l'écologie, selon Castex Reuters • 15/07/2020 à 16:00









LE PLAN DE RELANCE PRÉVOIT 20 MILLIARDS D'EUROS POUR L'ÉCOLOGIE, SELON CASTEX PARIS (Reuters) - Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé mercredi une série de mesures en faveur de l'écologie contenues dans le plan de relance de l'économie, appelées à être appliquées en concertation avec les territoires. Le gouvernement consacrera 20 milliards d'euros à diverses mesures, notamment la rénovation thermique des bâtiments et le recyclage. "À nous de concilier transition écologique et pouvoir d'achat", a dit Jean Castex dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a annoncé des investissements dans la filière agricole afin de favoriser "une alimentation de qualité locale" ainsi qu'un "plan vélo" ambitieux et une régulation de la publicité pour "réduire la surconsommation de produits polluants." "Nous allégerons les impôts qui pèsent sur la production en France", a aussi déclaré Jean Castex. (Elizabeth Pineau, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.