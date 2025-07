Le Paris Saint-Germain sanctionne le Bayern Munich et file en demies !

En quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, les débats ont été serrés entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Mais des buts de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé en fin de partie ont fait la différence, les Français rejoignant donc le dernier carré de la compétition.

Paris Saint-Germain 2-0 Bayern Munich

Buts : Doué (78 e ) et Dembélé (90 e +6)

C’est fou comme, parfois, rien ne bouge et rien ne lasse. Le Paris Saint-Germain qui gagne, Désiré Doué qui est décisif dans un choc entre deux grosses équipes, Ousmane Dembélé qui est décisif tout court, l’adversaire qui ne trouve aucune solution : depuis de longues semaines, le football est ainsi et la Coupe du monde des clubs ne fait (pour le moment) pas exception. Ce samedi soir, en quarts de finale de la compétition, c’est le Bayern Munich qui a fait les frais de la machine française : pourtant en place et dangereux, les Allemands sont tombés en encaissant des pions des ex-Rennais en fin de partie. Le lauréat de la Ligue des champions verra donc les demi-finales, et ce sera contre le Real Madrid ou le Borussia Dortmund.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com