Le Paris FC remporte la petite finale des playoffs et sera européen

Belle médaille de bronze !

Battus respectivement par le PSG (2-2, 5-4 tab) et Lyon (6-0) en demi-finales de D1 Arkema, le Paris FC et le Stade de Reims se retrouvaient ce vendredi au stade Charléty à l’occasion de la petite finale. L’enjeu n’était pas seulement la médaille de bronze, mais surtout le dernier ticket pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Et la logique a été respectée puisque les Parisiennes, troisièmes de la saison régulière, sont venues à bout des Rémoises, en passant par les tirs au but (1-1, 4-2 tab).…

LT pour SOFOOT.com