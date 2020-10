Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pape François favorable à une union civile pour les homosexuels Reuters • 21/10/2020 à 18:08









LE PAPE FRANÇOIS FAVORABLE À UNE UNION CIVILE POUR LES HOMOSEXUELS ROME (Reuters) - Les homosexuels doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridique par le biais d'une union civile, déclare le pape François dans un documentaire présenté mercredi à Rome. "Les homosexuels ont le droit de faire partie d'une famille. Ce sont des enfants de Dieu et ils ont droit à une famille. Personne ne devrait être mis à l'écart ou rendu malheureux pour cette raison", dit le pape dans "Francesco", un film du réalisateur Evgeny Afineevsky. "Ce que nous devons créer, c'est une loi sur l'union civile. De cette façon, ils sont légalement protégés. Je milite pour cela", ajoute-t-il. Selon son biographe britannique Austen Ivereigh, François ne s'était encore jamais prononcé aussi distinctement en faveur des droits des homosexuels. (Philip Pullella; Version française Juliette Portala)

