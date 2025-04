Le pape, convalescent, fait une apparition surprise place Saint-Pierre

Le pape François, en fauteuil roulant, dirige la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre au Vatican, le 6 avril 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape François, en convalescence après une grave pneumonie, a fait dimanche une apparition surprise place Saint-Pierre au Vatican, envoyant un message encourageant sur sa santé deux semaines seulement après sa sortie de l'hôpital.

"Bon dimanche à tous. Merci beaucoup", a déclaré le pape de 88 ans, d'une voix toujours fragile mais moins faible qu'à sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome le 23 mars.

Sous des nuées de smartphones et de caméras, Jorge Bergoglio s'est offert un bref bain de foule au milieu des fidèles surpris de l'apercevoir sur le parvis de la place Saint-Pierre, poussé sur un fauteuil roulant et portant des canules nasales à oxygène.

Il a ensuite béni les milliers de fidèles massés sur la place ensoleillée avant de saluer, une par une, une poignée de personnes derrière l'autel, au terme d'une messe consacrée aux personnes malades et au monde de la santé.

Bien que le Vatican ait fait état ces derniers jours d'améliorations régulières de son état de santé sur les plans de la respiration, de la motricité et de l'usage de la voix, cette apparition publique, la première au Vatican depuis son hospitalisation le 14 février, n'avait pas été annoncée.

Un symbole encourageant à deux semaines de Pâques, pour laquelle sa présence n'a pas été confirmée, et après des semaines de spéculations et d'interrogations autour de l'état de santé du guide spirituel des 1,4 milliard de catholiques.

"Il va mieux, c'est clair, et il veut que ça se voie", a déclaré à l'AFP une source vaticane, sous le couvert de l'anonymat.

"Il n'est pas encore suffisamment en forme pour enregistrer un message, mais assez pour faire une démarche semblable à celle des malades comme lui, et venir se montrer", a-t-elle ajouté.

François doit, en théorie, suivre une convalescence de deux mois après cette grave alerte de santé ayant menacé sa vie à deux reprises.

Les médecins lui ont conseillé de ne pas tenir d'activité publique et de s'abstenir de tout contact avec les fidèles, pour limiter les risques de rechute.

- "Respecter" les soignants -

Quelques minutes plus tôt, François "a reçu le sacrement de la réconciliation (confession, ndlr) dans la basilique Saint-Pierre, s'est recueilli en prière et a franchi la Porte Sainte", a fait savoir le Vatican dans un communiqué sur Telegram.

Comme les semaines précédentes, l'évêque de Rome n'a pas prononcé la prière dominicale de l'Angélus, qui a été publiée sous forme écrite.

"Je prie pour les médecins, les infirmières et les agents de santé, qui ne sont pas toujours aidés à travailler dans des conditions adéquates et qui, parfois, sont même victimes d'attaques. Leur mission n’est pas facile et doit être soutenue et respectée", a écrit François.

Il a également prié pour la paix dans le monde, évoquant tour à tour l'"Ukraine martyrisée", le Soudan, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la Birmanie et Haïti.

Il a également prié pour le Moyen-Orient et "Gaza", "où les gens sont obligés de vivre dans des conditions inimaginables, sans abri, sans nourriture, sans eau potable".

"Que les armes se taisent et que le dialogue reprenne ; tous les otages doivent être libérés et la population doit être aidée", a déclaré le pape.

A la résidence Sainte-Marthe, où il vit au Vatican, le jésuite argentin est assisté jour et nuit par du personnel médical. Il ne reçoit pas de visite mais poursuit le travail selon le Vatican, notamment à travers la rédaction et la signature de documents.

Les médecins ont averti qu'il faudrait du temps pour que le pape retrouve le plein usage de sa voix, en raison de l'endommagement des muscles respiratoires après cette pneumonie bilatérale qui a menacé sa vie à deux reprises.