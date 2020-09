Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pape à Assise en octobre, sa première sortie depuis février Reuters • 05/09/2020 à 12:43









LE PAPE À ASSISE EN OCTOBRE, SA PREMIÈRE SORTIE DEPUIS FÉVRIER CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape François effectuera le mois prochain son premier déplacement hors de Rome depuis que l'épidémie de coronavirus a frappé l'Italie en février dernier. Le chef de l'Eglise catholique se rendra à Assise le 3 octobre, veille de la Saint-François, où il signera une nouvelle encyclique consacrée au monde après la pandémie et intitulée "Tous frères". "Cette visite sera privée, sans la participation des fidèles", a précisé samedi le frère Enzo Fortunato, porte-parole de la basilique d'Assise, dans un communiqué. Le pape François a tenu cette semaine sa première audience générale hebdomadaire en public depuis six mois. (Crispian Balmer, version française Jean-Stéphane Brosse)

