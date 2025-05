information fournie par So Foot • 10/05/2025 à 11:33

Le nouveau tacle de Jean-Michel Aulas à John Textor

John, John, John.

C’est un doux euphémisme de dire que la fin de saison de l’Olympique Lyonnais est compliqué. Que ce soit sur le plan sportif – élimination en quart de finale de Ligue Europa et défaites contre Saint-Étienne et Lens qui éloignent l’OL de la Ligue des champions – ou sur le plan financier puisque l’OL pourrait être sanctionné dans les prochaines semaines par la DNCG et l’UEFA. Une situation alarmante qui n’a pas échappé à l’ancien président du club Jean-Michel Aulas qui en a profité pour mettre un petit tacle à son successeur John Textor dans les colonnes de L’Équipe : « Je ne veux pas en rajouter, mais sous ma présidence, l’OL n’avait jamais eu de problème avec la DNCG ni avec l’UEFA ! » …

SO pour SOFOOT.com